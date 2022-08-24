"Невинні розплачуються за війну": Папа Римський прокоментував смерть Дугіної

Папа Франциск у своїй промові попередив про небезпеку ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Також понтифік висловив сподівання, що для запобігання війні в Україні зроблять "конкретні кроки".

Папа Римський Франциск після закінчення спільної аудієнції у Ватикані 24 серпня прокоментував смерть російської пропагандистки Дар'ї Дугіної. Він зазначив, що за війну "розплачуються безневинні". Про це повідомляється на сайті Vatican.news.

"Я думаю про бідну жінку, яку підірвали бомбою, закладеною під сидінням її машини в Москві. Невинні платять за війну", — зокрема сказав понтифік.

Також Папа Римський у своїй промові закликав до "конкретних кроків" для припинення війни в Україні та запобігання ризику ядерної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції.

"Я сподіваюся, що зроблять конкретні кроки, щоб покласти край війні та запобігти ризику ядерної катастрофи в Запоріжжі", — сказав Франциск.

Що не так із заявою Папи Римського про Дугіну?

Дар'я Дугіна є дочкою ультраправого російського політолога, філософа та громадського діяча Олександра Дугіна, який упродовж багатьох років просував ідею знищення України як держави.

Як Фокус повідомляв раніше, сама Дугіна працювала журналістом, писала для низки пропагандистських російських ЗМІ та ресурсів, близьких до влади РФ, включаючи "Царьград", "Звезда" та RT. Вона відкрито виступала за російське вторгнення в Україну, а вбивство російськими солдатами мирних жителів у Бучі називала "інсценуванням".

Також вона готувала матеріали для сайту свого тата dugin.tv.

Нагадаємо, Дар'я Дугіна загинула 20 серпня внаслідок підриву автомобіля, в якому нібито мав повертатися з громадського заходу її батько.