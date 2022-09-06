Россия не хочет принять Папу Франциска посредником в переговорах с Украиной, – архиепископ

В средине июля у понтифика видели "маленькие сигналы" о возможном посредничестве, поданные в российском МИДе, однако о серьезных шагах речь не шла.

По словам апостольского нунция в Украине архиепископа Висвалдаса Кулбока, Папа Римский рассматривал и рассматривает возможность стать посредником в переговорах между Украиной и Россией.

Детальнее об этом вы можете прочитать в интервью Фокуса "Посол Ватикана: "Папа Римский Франциск хотел бы высказаться против войны вместе с патриархом Кириллом".

"Я знаю, что не только с началом полномасштабной войны 24 февраля, а уже раньше, потому что война уже шла, украинские власти и президент Зеленский просили Папу Франциска, чтобы Святой Престол был открыт для возможного посредничества. Но чтобы посредничество было, нужно, чтобы другая сторона – Российская Федерация, восприняла Папу Франциска как посредника. Могу ошибиться, но вижу, что пока не было никакого сигнала со стороны РФ, что они хотят принять Папу Франциска в качестве посредника. Маленькие сигналы, кто-то из министерства иностранных дел России в июле говорил о том, что они с вниманием относятся к Святому Престолу, к Ватикану. Маленькие знаки были, но у меня нет информации о серьезных шагах", – сказал он.

После 24 февраля Папа Франциск и Государственный Секретариат тоже выходили со своей инициативой, искали возможности из РФ быть посредником.

"Цель посредника – остановить войну, а не достичь перемирия. И с самого начала Папа Франциск говорил, что хотел уехать в Москву. Поехать не для того, чтобы сказать хороший день или как вы поживаете. Поездка Папы – событие. Когда он едет, видит мир. И поэтому сам приезд должен означать, что у Папы уже есть определенные надежды, основа для поездки в Москву, возможности для перемен. Но можем сказать, что пока Москва не видела возможности принять Папу как посредника. То есть, ее намерения атаковать Украину не изменились. Потому результата нет", – уточнил Кулбока.

Напомним, российские СМИ писали, что Папа Римский готов посетить Россию весной 2023 года.