Папа Римский готов посетить Донбасс после визита в Россию - РосСМИ

Предположительно, поездка понтифика в РФ запланирована на весну 2023 года.

Папа Римский Франциск планирует отправиться в Россию весной 2023 года, после чего он готов посетить Донбасс. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьяна, который лично говорил по телефону с понтификом.

"Папа Римский готов или по пути в Москву, или обратно из Москвы, посетить Донецк, посетить все места трагедий восьмилетних, побывать на Аллее Ангелов, отслужить там панихиду, помолиться о всех детях, погибших в этом конфликте. Также готов встретиться с детьми-сиротами, с мирными жителями, чтобы самому все увидеть. Это поможет налаживанию диалога между Россией и Украиной, и Западом в целом", — рассказал Севастьянов.

По его словам, Папа Римский готов посетить Россию раньше, если его пригласят российские власти. А также он хочет приехать в Киев, но после визита в РФ.

"Нужно понимать, что этот визит не будет религиозным, <…> этот визит может проходить по светской линии. Встреча с президентом, встреча со светскими лидерами. После посещения Донбасса Папа может отправиться на Украину, донести им российскую позицию, помочь найти общие точки соприкосновения, он видит себя в роли посредника с нейтральной позицией", — пояснил собеседник агентства.

Отметим, что Ватикан пока никак не прокомментировал возможность визита понтифика на Донбасс.

Напомним, в Ватикане сообщали, что Франциск хотел посетить Украину в августе 2022 после визита в Канаду, который планировался 24-30 июля. При этом понтифик говорил, что сначала хотел бы посетить Россию и встретиться с президентом РФ, чтобы в последствие посодействовать урегулированию военного конфликта в Украине.

Фокус ранее рассказывал о том, почему Папа Римский Франциск не называет Россию агрессором.

Как известно, за всю историю ни один Папа Римский не посещал Москву. Сам Франциск неоднократно осуждал полномасштабное вторжение российских войск в Украину. При этом некоторые заявления Папы Римского вызывали недоумение у украинского общества. Так, например, в День Независимости Украины понтифик прокомментировал смерть российской пропагандистки Дарьи Дугиной, отметив, что за войну "расплачиваются невинные".