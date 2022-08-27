Папа Римський готовий відвідати Донбас після візиту в Росію, — росЗМІ

Імовірно, поїздка понтифіка в РФ запланована на весну 2023 року.

Папа Римський Франциск планує вирушити в Росію навесні 2023 року, після чого він готовий відвідати Донбас. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на голову Світового союзу старовірів Леоніда Севастьяна, який особисто розмовляв телефоном із понтифіком.

"Папа Римський готовий або на шляху в Москви або назад із Москви відвідати Донецьк, відвідати всі місця трагедій восьмирічних, побувати на Алеї Ангелів, відслужити там панахиду, помолитися за всіх дітей, які загинули в цьому конфлікті. Також готовий зустрітися з дітьми-сиротами, із мирними жителями, щоб самому все побачити. Це допоможе налагодженню діалогу між Росією та Україною та Заходом загалом", — розповів Севастьянов.

За його словами, Папа Римський готовий відвідати Росію раніше, якщо його запросить російська влада. А також він хоче приїхати в Київ, але після візиту в РФ.

"Потрібно розуміти, що цей візит не буде релігійним, <…> цей візит може відбуватися за світською лінією. Зустріч із президентом, зустріч зі світськими лідерами. Після відвідин Донбасу Папа може вирушити в Україну, донести їм російську позицію, допомогти знайти спільні точки дотику, він бачить себе в ролі посередника з нейтральною позицією", — пояснив співрозмовник агентства.

Зазначимо, що Ватикан поки що ніяк не прокоментував можливість візиту понтифіка на Донбас.

Нагадаємо, у Ватикані раніше повідомляли, що Франциск хотів відвідати Україну в серпні 2022 року після візиту в Канаду, який планувався 24-30 липня. При цьому понтифік говорив, що спочатку хотів би відвідати Росію та зустрітися з президентом РФ, щоб згодом сприяти врегулюванню військового конфлікту в Україні.

Як відомо, за всю історію жоден Папа Римський не відвідував Москву. Сам Франциск неодноразово засуджував повномасштабне вторгнення російських військ України. При цьому деякі заяви Папи Римського викликали подив у українського суспільства. Так, наприклад, у День Незалежності України понтифік прокоментував смерть російської пропагандистки Дар'ї Дугіної, зазначивши, що за війну "розплачуються невинні".

Також Фокус розповідав, чому Папа Римський Франциск не називає Росію агресором.