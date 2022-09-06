Росія не хоче прийняти Папу Франциска посередником у перемовинах з Україною, – архієпископ

У середині липня у понтифіка бачили "маленькі сигнали" про можливе посередництво, подані в російському МЗС, проте про серйозні кроки не йшлося.

За словами апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвалдаса Кулбока, Папа Римський розглядав та розглядає можливість стати посередником у переговорах між Україну та Росією.

Детальніше про це ви можете прочитати в інтерв'ю Фокусу "Посол Ватикану: "Папа Римський Франциск хотів би висловитися проти війни разом із патріархом Кирилом".

"Я знаю, що не лише з початком повномасштабної війни 24 лютого, а вже раніше, бо війна вже йшла, українська влада і президент Зеленський запитували у Папи Франциска, у Святого Престолу, аби Святий Престол був відкритий для можливого посередництва. Але щоб посередництво мало місце, потрібно, щоб інша сторона – Російська Федерація, сприйняла Папу Франциска як посередника. Можу помилитися, але бачу, що поки що не було ніякого сигналу з боку РФ, що вони хочуть прийняти Папу Франциска як посередника. Маленькі якісь сигнали, хтось з міністерства закордонних справ Росії в липні говорив про те, що вони з увагою ставляться до Святого Престолу, до Ватикану. Маленькі знаки були, але не маю інформації про серйозні кроки", – сказав він.

Після 24 лютого Папа Франциск і Державний секретаріат теж виходили зі своєю ініціативою, шукали можливості з РФ бути посередником.

"Ціль посередника – зупинити війну, а не досягти перемир’я. І з самого початку Папа Франциск говорив, що він хотів поїхати в Москву. Поїхати не для того, аби сказати добрий день, чи як ви поживаєте. Поїздка Папи — це подія. Коли він їде, бачить світ. І тому сам приїзд має означати, що у Папи вже є певні надії, підґрунтя для поїздки у Москву, можливості для змін. Але можемо зробити висновок, що Москва не бачила можливості прийняти Папу як посередника. Тобто її наміри атакувати Україну не змінились. Тому результату немає", – уточнив Кулбока.

Нагадаємо, російські ЗМІ писали, що Папа Римський готовий відвідати Росію навесні 2023 року.