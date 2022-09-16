"Вираз любові": Папа Римський Франциск підтримав передачу зброї Україні

Понтифік заявив, що Україні потрібно бути готовою до переговорів із Росією. На його думку, вести діалог із агресором потрібно, навіть якщо не хочеться.

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Папа Римський Франциск заявив, що не бачить нічого аморального у постачанні зброї Україні. Він упевнений, що країна може оборонятися і воювати із загарбником, про що пише видання Reuters.

"Це політичне рішення, яке може бути моральним", — сказав глава Католицької церкви.

Франциск розповів про принципи "справедливої війни" Римо-католицької церкви. Принципи допускають використання зброї самооборони проти агресора.

"Самооборона — це не тільки законно, а й вираження любові до Батьківщини", — заявив Франциск.

Він сказав, що не можна постачати зброю тим, хто хоче спровокувати нову війну. За його словами, моральність вчинку значною мірою визначає мотивація.

Крім того, Папа Франциск знову нагадав про переговори, які необхідно, на його думку, вести навіть з агресором.

"Я не виключав би діалогу з будь-якою державою, яка перебуває в стані війни, навіть якщо вона з агресором... Іноді доводиться вести такий діалог. Смердить, але треба", — сказав він.

У матеріалі сказано, що Франциск використовував італійське слово "puzza" (неприємний запах або сморід), у просторіччі застосовується, щоб описати те, що людина воліла б не робити.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія не хоче прийняти Папу Франциска посередником у переговорах з Україною. У середині липня у понтифіка бачили "маленькі сигнали" про можливе посередництво, подані в російському МЗС, проте про серйозні кроки не йшлося.

Ще нагадаємо, що Папа Римський побічно дорікнув главі РПЦ за підтримку агресії. Понтифік виступив на з'їзді світових релігійних лідерів у Казахстані, де закликав "йти шляхом миру, а не війни". Патріарх Кирило на зустріч не приїхав, але надіслав представників РПЦ.