В Белгороде в результате обстрелов погибли беженцы из Харьковской области (фото)

О трагической судьбе украинских беженцев из села Цуповка сообщили соседи погибших, которые также оказались беженцами, проживающими в Белгороде. По их словам, погибли три человека, в том числе и маленький ребенок.

В результате ночного обстрела Белгорода погибла семья переселенцев из Харьковской области. Об этом написал в Facebook глава Дергачевского горсовета Вячеслав Задоренко.

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По его словам, о трагической судьбе украинских беженцев из села Цуповка Харьковской области ему рассказали их соседи, которые также были вынуждены бежать в начале войны. Сейчас соседи погибших проживают в Белгороде.

"Сегодня ночью в результате действий, вызванных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки — 3 человека, в том числе и маленький ребенок", — сообщил Задоренко.

Советник министра МВД Украины Вадим Денисенко прокомментировал происшествие в Белгороде. По его словам, удары по жилым кварталам города — это провокация российских военных перед началом активной стадии мобилизации экономики и населения.

"Мобилизация как техническая, имеется в виду заводы, предприятия и не исключается возможность человеческой мобилизации", — указал он.

Как сообщает сайт Kharkiv.Today, единственный путь для украинцев из Цуповки, которые бежали от войны, был в сторону Белгорода, поскольку село находится в нескольких километрах российско-украинской границе и было уже оккупировано 24 февраля.

Обвинения Минобороны РФ

Тем временем Министерство обороны России заявило, что по жилым районам Белгорода и Курска нанесли удар ВСУ, применяя ракеты "Точка-У" и кассетные боеприпасы.

"Сегодня ночью с 03.00 до 03.30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов", — сказал официальный представитель ведомства генерал Игорь Конашенков.

В Telegram-каналах Белгорода пишут, что вместе семьей из Украины погиб также местный житель, который приютил у себя беженцев. Сообщается, что трагедия произошла на ул. Маяковского, где местные жители организовали мемориал и несут туда живые цветы.

[ + – ] Мемориал на ул. Маяковского, Белгород, 3 июля

Напомним 3 июля в Белгороде (Российская Федерация) ночью прогремела серия взрывов. В результате ракетного удара произошли частичные разрушения 11 многоквартирных и 39 частных домов. По предварительным данным местных властей погибли 5 человек, 4 получили ранения.