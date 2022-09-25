Патріарх московський Кирило переконує росіян, що загибель в Україні змиє їхні гріхи (відео)

Предстоятель РПЦ сподівається, що після війни українці з Божою допомогою забудуть про віроломство "братського народу" і не будуть навидіти росіян.

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Глава Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) 25 вересня звернувся до пастви з традиційною недільною проповіддю, в якій вкотре торкнувся теми російсько-української війни. Кирило назвав її братовбивчою і запевнив, що церква молиться за те, щоб вона швидше закінчилася. Однак при цьому він запевнив росіян, що йдучи воювати, вони зайняті праведною справою, тому у разі загибелі отримають прощення гріхів.

"Церква усвідомлює, що якщо хтось, керований почуттям обов'язку, необхідністю скласти присягу, залишається вірним своєму покликанню і гине при виконанні військового обов'язку, то він, безсумнівно, робить діяння, рівносильне жертві, — сказав глава РПЦ. — Він себе приносить у жертву за інших, і тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина здійснила".

Журналісти видання Sota зазначили при цьому, що викладена Кирилом концепція подібна до ісламського поняття "шахіда" — мученика за віру, якому після смерті обіцяно винагороду за страждання.

Московський патріарх сподівається на втрату пам'яті

За словами Кирила, він сподівається, що в результаті війни не виникне "хвиля запеклості, щоби братні народи не розділила стіна ненависті".

"Дай Бог, щоб нинішні воєнні дії не зруйнували єдиний духовний простір святої Русі... Щоб милістю Божою з пам'яті було згладжено все те, що сьогодні багатьом і багатьом приносить скорботу", — сказав він.

Нагадаємо, раніше патріарх Кирило закликав російських солдатів не боятися йти на війну проти України, тому що "Христос воскрес і ми воскреснемо".

Як повідомлялось, 10 квітня протоієрей Дніпропетровської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Андрій Пінчук опублікував звернення. У ньому він закликав створити Міжнародний церковний трибунал, здатний позбавити Кирила патріаршого престолу. Протягом першої ж доби під зверненням підписалися 262 священнослужителі.

У зверненні наведено такі претензії до московського патріарха. Кирило проповідує доктрину "російського світу", яка не відповідає православному вченню і має бути засуджена як єресь. Патріарх вчинив моральні злочини, благословивши війну проти України та повністю підтримавши агресивні дії російських військ на її території.