"Вступите со мной в диалог": патриарха РПЦ Кирилла не пустили на территорию Евросоюза

Глава РПЦ пожаловался на то, что его не пускают в Евросоюз, а с его церковью на Западе не хотят иметь дело.

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Во время разговора с католикосом-патриархом Ассирийской церкви востока Мар Авой III патриарх Русской Православной Церкви (РПЦ) Кирилл заявил, что его не пускают в страны ЕС. Об этом пишет сайт РПЦ, цитируя самого Кирилла.

По его словам, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время Генеральной ассамблеи Всемирного совета церквей в Карлсруэ якобы пытался оказать давление на делегацию РПЦ. Он назвал это беспрецедентным вмешательством светской власти в жизнь церковных организаций.

"Не получилось у него воздействовать на Ассамблею и дискриминировать Русскую Церковь — и теперь принято беспрецедентное решение: не пускать Патриарха на территорию Евросоюза. Такого даже во время "холодной войны" не было", — сказал Кирилл.

Глава РПЦ заявил, что в Европе якобы его боятся, потому что некая "правда" на стороне России. Он хочет, чтобы его позвали на телевидение и вступили с ним в диалог.

Он заявил, что Запад хочет ограничить контакты РПЦ с западными церковными организациями. При этом войну, развязанную Путиным еще в 2014 году, глава РПЦ назвал конфликтом, который имеет "политические причины". А оккупированные территории Украины решил приписать к "Новороссии".

Напомним, что еще в сентябре Папа Римский косвенно упрекнул главу РПЦ за поддержку агрессии. Понтифик выступил на съезде мировых религиозных лидеров в Казахстане, где призвал "идти по пути мира, а не войны". Патриарх Кирилл на встречу не приехал, но прислал представителей РПЦ.

Также Фокус писал, что РПЦ годами скупала недвижимость рядом с военными базами в Норвегии. Из домов, которые находятся в собственности РПЦ, открывается вид на важные военные объекты, что может представлять угрозу для безопасности члена НАТО, утверждают эксперты.

Еще сообщалось, что в сеть попало видео, на котором Патриарх Кирилл убеждает россиян, что гибель в Украине смоет их грехи. Предстоятель РПЦ надеется, что после войны украинцы с Божьей помощью забудут о вероломстве "братского народа" и не будут ненавидеть россиян.