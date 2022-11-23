"Кремлевское гнездо": в Раде появился законопроект о запрете русской православной церкви

Нардепы хотят прекратить работу религиозных организаций и учреждений РПЦ за их антиукраинскую и диверсионную деятельность. Глава церкви Кирилл Гундяев несколько раз мотивировал россиян воевать в Украине.

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Народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) в Украине. Об этом сообщила в Facebook нардеп Ирина Фриз.

Инициатором документа стал ее коллега по партии Николай Княжицкий. Законопроект полностью запрещает религиозные организации и учреждения, входящие в состав или признающие подчинение в канонических, организационных и других вопросах РПЦ.

Цель законопроекта — предотвратить угрозы национальной безопасности Украины и обеспечить порядок, добавила Фриз.

"Слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность и защищала все действия преступного российского режима", — подчеркнула политик.

По мнению народного депутата, деятельность православных религиозных организаций в Украине должна проводиться с учетом Патриаршего и Синодального Томоса, предоставленного Украинской Православной Церкви и Украине.

Нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко считает РПЦ не церковью, а идеологической организацией продвижения "русского мира". Вместе с коллегами она направила в правительство Украины обращение с требованием немедленно разорвать договора аренды с РПЦ, по Киево-Печерской Лавре.

"Пришло время прекратить заигрывать с Московским патриархатом, потому что это никакая не церковь", — заявила она.

Геращенко полагает, что в Киево-Печерской лавре сформировалось "антиукраинское кремлевское гнездо, не имеющее ничего общего с религией и церковью".

"Освобождение Украины от РПЦ — это еще один шаг к свободной и независимой Украине", — считает политик.

Напомним, что патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) 25 сентября заявил, что погибшие на войне в Украине российские захватчики приносят себя в жертву ради других. Смерть во время войны, по его мнению, смоет все грехи человека.

Патриарх Кирилл также призвал россиян не бояться воевать в Украине, так как "Христос воскрес и мы воскреснем".

Фокус 22 ноября писал про обыски, которые оперативники СБУ проводили в Киево-Печерской Лавре. В церкви искали оружие и проверяли, не прячутся ли в помещениях диверсионно-разведывательные группы.

В Кремле посчитали обыски в Лавре "войной" против РПЦ и давлением Киева.