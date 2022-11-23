"Кремлевское гнездо": в Раде появился законопроект о запрете русской православной церкви
Нардепы хотят прекратить работу религиозных организаций и учреждений РПЦ за их антиукраинскую и диверсионную деятельность. Глава церкви Кирилл Гундяев несколько раз мотивировал россиян воевать в Украине.
Народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) в Украине. Об этом сообщила в Facebook нардеп Ирина Фриз.
Инициатором документа стал ее коллега по партии Николай Княжицкий. Законопроект полностью запрещает религиозные организации и учреждения, входящие в состав или признающие подчинение в канонических, организационных и других вопросах РПЦ.
Цель законопроекта — предотвратить угрозы национальной безопасности Украины и обеспечить порядок, добавила Фриз.
"Слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность и защищала все действия преступного российского режима", — подчеркнула политик.
По мнению народного депутата, деятельность православных религиозных организаций в Украине должна проводиться с учетом Патриаршего и Синодального Томоса, предоставленного Украинской Православной Церкви и Украине.
Нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко считает РПЦ не церковью, а идеологической организацией продвижения "русского мира". Вместе с коллегами она направила в правительство Украины обращение с требованием немедленно разорвать договора аренды с РПЦ, по Киево-Печерской Лавре.
"Пришло время прекратить заигрывать с Московским патриархатом, потому что это никакая не церковь", — заявила она.
Геращенко полагает, что в Киево-Печерской лавре сформировалось "антиукраинское кремлевское гнездо, не имеющее ничего общего с религией и церковью".
"Освобождение Украины от РПЦ — это еще один шаг к свободной и независимой Украине", — считает политик.
Напомним, что патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) 25 сентября заявил, что погибшие на войне в Украине российские захватчики приносят себя в жертву ради других. Смерть во время войны, по его мнению, смоет все грехи человека.
Патриарх Кирилл также призвал россиян не бояться воевать в Украине, так как "Христос воскрес и мы воскреснем".
Фокус 22 ноября писал про обыски, которые оперативники СБУ проводили в Киево-Печерской Лавре. В церкви искали оружие и проверяли, не прячутся ли в помещениях диверсионно-разведывательные группы.
В Кремле посчитали обыски в Лавре "войной" против РПЦ и давлением Киева.