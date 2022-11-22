"Военные действия против православия", — Кремль об обысках СБУ в Киево-Печерской Лавре

Власти Украины, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, давно "ведут войну" против РПЦ.

Related video

Обыски Службы безопасности в Киево-Печерской Лавре означают продолжение борьбы Украины против РПЦ. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В частности, журналисты попросили топ-соратника Владимира Путина прокомментировать сегодняшние обыски СБУ в Киево-Печерской Лавре.

По словам Пескова, власти Украины "давно воюют" против РПЦ. Сегодняшние следственные действия в Лавре означают "одно из звеньев" борьбы официального Киева против русской православной церкви.

"На самом деле, украинская сторона давно воюет с русской православной церковью, и, я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия", — добавил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать обыски СБУ в Киево-Печерской Лавре.

Отметим, утром 22 ноября в СМИ появилась информация о том, что оперативники СБУ проводят следственные действия на территории Киево-Печерской Лавры. По данным журналистов, силовики прибыли с обысками, проверяя помещений Лавры на наличие оружия.

Через несколько часов пресс-центр СБУ официально подтвердил проведение обысков на территории Киево-Печерской Лавры. Следственно-оперативные действия, по словам силовиков, осуществлялись, для предотвращения возможных терактов и использования церковного комплекса в качестве ячейки "русского мира".

Также сообщалось, что СБУ начала уголовное производство после исполнения пророссийской песни в одном из храмов Киево-Печерской Лавры. Речь идет о композиции "Звон над Россией", которая звучала во время молебена на территории церковного комплекса.