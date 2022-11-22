Для предотвращения терактов: СБУ подтвердила обыски в Киево-Печерской Лавре (фото)

Силовики в результате обысков надеются не допустить использование Лавры в качестве ячейки "русского мира", заявили в спецслужбе.

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Служба безопасности Украины подтвердила, что ее сотрудники проводят обыск на территории Киево-Печерской Лавры в Киеве. В ведомстве заявили, что мероприятия проводятся для того, чтобы не допустить использование церковного комплекса в качестве ячейки "русского мира". Об этом говорится в заявлении СБУ, опубликованном во вторник, 22 ноября.

"Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве", — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что обыски проводятся совместно с полицией и Нацгвардией. Пресс-служба ведомства объяснила, что мероприятия проводятся на фоне возросшего из-за войны риска совершения терактов и захвата заложников. В качестве целей обыска в СБУ назвали:

недопущение использование Лавры в качестве ячейки "русского мира";

проверку данных об использовании Лавры для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранцев, хранения оружия;

обезопасение населения от провокаций и терактов.

В СБУ заверили, что обыск проводится при непосредственном участии представителей церкви — он заключается в осмотре территории и помещений Лавры и проверке лиц на территории комплекса касательно их причастности к действиям, наносящим ущерб государственному суверенитету.

"Все действия совершаются в пределах действующего законодательства. Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", — добавили в СБУ.

Напомним, 13 ноября стало известно, что в Киево-Печерской Лавре во время полномасштабного вторжения молятся за Россию. В храме УПЦ звучала русская церковная песня "Похвала пресвятой Богородице". В ней поется о России и "пробуждении Руси".

После этого в СБУ начали изучать детали произошедшего инцидента. Глава ведомства Василий Малюк заявил, что не допустит проявлений пророссийской пропаганды в Украине со стороны УПЦ МП в условиях полномасштабной войны страны с РФ.

Тем временем священник, который вел молебень, был отстранен. Настоятель Лавры Павел заявил, что утверждения о том, что священники молятся за РФ, являются неправдивыми.