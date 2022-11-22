Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна

Для запобігання терактам: СБУ підтвердила обшуки в Києво-Печерській Лаврі (фото)

СБУ, обшуки СБУ, СБУ лавра, СБУ у лаврі, СБУ у києво-печерській лаврі
Фото: СБУ | СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській Лаврі

Силовики внаслідок обшуків сподіваються не допустити використання Лаври як осередку "російського світу", заявили в спецслужбі.

Related video

Служба безпеки України підтвердила, що її працівники проводять обшук на території Києво-Печерської Лаври в Києві. У відомстві заявили, що заходи проводяться для того, щоб не допустити використання церковного комплексу як осередку "російського світу". Про це йдеться у заяві СБУ, опублікованій у вівторок, 22 листопада.

"Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври в Києві", — йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що обшуки проводяться спільно з поліцією та Нацгвардією. Пресслужба відомства пояснила, що заходи проводяться на тлі підвищеного через війну ризику вчинення терактів і захоплення заручників. Як цілі обшуку в СБУ назвали:

  • недопущення використання Лаври як осередку "російського світу";
  • перевірку даних про використання Лаври для приховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземців, зберігання зброї;
  • убезпечення населення від провокацій і терактів.

В СБУ запевнили, що обшук проводиться за безпосередньої участі представників церкви — він полягає в огляді території та приміщень Лаври та перевірці осіб на території комплексу щодо їх причетності до дій, які завдають шкоди державному суверенітету.

Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen

"Усі дії здійснюються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду та віросповідання, як це визначено Конституцією України", — додали в СБУ.

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що в Києво-Печерській Лаврі під час повномасштабного вторгнення моляться за Росію. У храмі УПЦ звучала російська церковна пісня "Похвала Пресвятій Богородиці". У ній співається про Росію і "пробудження Русі".

Після цього в СБУ почали вивчати деталі інциденту. Глава відомства Василь Малюк заявив, що не допустить проявів проросійської пропаганди в Україні УПЦ МП в умовах повномасштабної війни країни з РФ.

Тим часом священика, який вів молебень, було відсторонено. Настоятель Лаври Павло заявив, що твердження про те, що священики моляться за РФ, є неправдивими.