Для запобігання терактам: СБУ підтвердила обшуки в Києво-Печерській Лаврі (фото)

Силовики внаслідок обшуків сподіваються не допустити використання Лаври як осередку "російського світу", заявили в спецслужбі.

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Служба безпеки України підтвердила, що її працівники проводять обшук на території Києво-Печерської Лаври в Києві. У відомстві заявили, що заходи проводяться для того, щоб не допустити використання церковного комплексу як осередку "російського світу". Про це йдеться у заяві СБУ, опублікованій у вівторок, 22 листопада.

"Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври в Києві", — йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що обшуки проводяться спільно з поліцією та Нацгвардією. Пресслужба відомства пояснила, що заходи проводяться на тлі підвищеного через війну ризику вчинення терактів і захоплення заручників. Як цілі обшуку в СБУ назвали:

недопущення використання Лаври як осередку "російського світу";

перевірку даних про використання Лаври для приховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземців, зберігання зброї;

убезпечення населення від провокацій і терактів.

В СБУ запевнили, що обшук проводиться за безпосередньої участі представників церкви — він полягає в огляді території та приміщень Лаври та перевірці осіб на території комплексу щодо їх причетності до дій, які завдають шкоди державному суверенітету.

"Усі дії здійснюються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду та віросповідання, як це визначено Конституцією України", — додали в СБУ.

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що в Києво-Печерській Лаврі під час повномасштабного вторгнення моляться за Росію. У храмі УПЦ звучала російська церковна пісня "Похвала Пресвятій Богородиці". У ній співається про Росію і "пробудження Русі".

Після цього в СБУ почали вивчати деталі інциденту. Глава відомства Василь Малюк заявив, що не допустить проявів проросійської пропаганди в Україні УПЦ МП в умовах повномасштабної війни країни з РФ.

Тим часом священика, який вів молебень, було відсторонено. Настоятель Лаври Павло заявив, що твердження про те, що священики моляться за РФ, є неправдивими.