"Воєнні дії проти православ'я", — Кремль про обшуки СБУ у Києво-Печерській Лаврі

Влада України, за словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, давно "веде війну" проти РПЦ.

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Обшуки Служби безпеки у Києво-Печерській Лаврі означають продовження боротьби України проти РПЦ. Про це на брифінгу заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Зокрема, журналісти попросили топсоратника Володимира Путіна прокоментувати сьогоднішні обшуки СБУ у Києво-Печерській Лаврі.

За словами Пєскова, влада України "давно воює" проти РПЦ. Сьогоднішні слідчі дії в Лаврі означають "одну з ланок" боротьби офіційного Києва проти російської православної церкви.

"Насправді, українська сторона давно воює з російською православною церквою, і, я б сказав, що це треба розглядати як чергову ланку в ланцюзі цих воєнних дій проти російського православ'я", — додав Пєсков, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати обшуки СБУ в Києво-Печерській Лаврі.

Зазначимо, вранці, 22 листопада, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що оперативники СБУ проводять слідчі дії на території Києво-Печерської Лаври. За даними журналістів, силовики прибули з обшуками, перевіряючи приміщення Лаври на наявність зброї.

За кілька годин пресцентр СБУ офіційно підтвердив проведення обшуків на території Києво-Печерської Лаври. Слідчо-оперативні дії, за словами силовиків, здійснювалися для запобігання можливим терактам та використання церковного комплексу як осередок "російського світу".

Також повідомлялося, що СБУ розпочала кримінальне провадження після виконання проросійської пісні в одному з храмів Києво-Печерської Лаври. Йдеться про композицію "Звон над Россией", яка звучала під час молебню на території церковного комплексу.