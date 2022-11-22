"Дзвін пливе над Росією": СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській Лаврі, — ЗМІ (фото)

Журналіст Андрій Цаплієнко пише, що в храмі проводяться обшуки на наявність зброї та ДРГ.

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Співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до Києво-Печерської Лаври, там проводяться контррозвідувальні заходи. Про це повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко.

Територію довкола храму охороняє багато співробітників спецслужб. Цаплієнко розповів, що триває перевірка приміщень Лаври на наявність зброї.

Крім того, СБУ перевіряють, чи не ховаються на території Лаври диверсійно-розвідувальні групи. Більше деталей обіцяють повідомити трохи згодом.

Зазначимо, раніше Києво-Печерська Лавра належала до Української православної церкви московського патріархату. Проте 27 травня Собор УПЦ МП опублікував постанову, в якій висловлювалася незгода з позицією патріарха РПЦ Кирила щодо вторгнення Росії в Україну. Крім того, в УПЦ МП оголосили "про повну самостійність і незалежність Української православної церкви".

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що в Києво-Печерській Лаврі під час повномасштабного вторгнення моляться за Росію. У храмі УПЦ звучала російська церковна пісня "Похвала Пресвятій Богородиці". У ній співається про Росію і "пробудження Русі".

Після цього в СБУ почали вивчати деталі інциденту. Глава відомства Василь Малюк заявив, що не допустить проявів проросійської пропаганди в Україні з боку УПЦ МП в умовах повномасштабної війни країни з РФ.

Крім того, священика, який вів молебень, було відсторонено. Настоятель Лаври Павло заявив, що твердження про те, що священики моляться за РФ, є неправдивими.