"Звон плывет над Россией": СБУ проводит обыски в Киево-Печерской Лавре, — СМИ (фото)

Журналист Андрей Цаплиенко пишет, что в храме проводятся обыски на наличие оружия и ДРГ.

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Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Киево-Печерскую Лавру, там проводятся контрразведывательные мероприятия. Об этом сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Территорию вокруг храма охраняет много сотрудников спецслужб. Цаплиенко рассказал, что идет проверка помещений Лавры на наличие оружия.

Кроме того, СБУ проверяют, не прячутся ли на территории Лавры диверсионно-разведывательные группы. Больше деталей обещают сообщить чуть позже.

Отметим, ранее Киево-Печерская Лавра относилась к Украинской православной церкви московского патриархата. Однако 27 мая Собор УПЦ МП опубликовал постановление, в котором выражалось несогласие с позицией патриарха РПЦ Кирилла по поводу вторжения России в Украину. Кроме того, в УПЦ МП объявили "о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви".

Напомним, 13 ноября стало известно, что в Киево-Печерской Лавре во время полномасштабного вторжения молятся за Россию. В храме УПЦ звучала русская церковная песня "Похвала пресвятой Богородице". В ней поется о России и "пробуждении Руси".

После этого в СБУ начали изучать детали произошедшего инцидента. Глава ведомства Василий Малюк заявил, что не допустит проявлений пророссийской пропаганды в Украине со стороны УПЦ МП в условиях полномасштабной войны страны с РФ.

Кроме того, священник, который вел молебень, был отстранен. Настоятель Лавры Павел заявил, что утверждения о том, что священники молятся за РФ, являются неправдивыми.