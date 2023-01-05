Різдвяне перемир'я: у РФ заявили про режим тимчасового припинення вогню в Україні

Президент Путін доручив главі Міноборони РФ встановити режим припинення вогню на 36 годин. У Кремлі повідомили, що рішення прийняте у зв'язку з відповідним закликом патріарха Кирила.

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Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні. Рішення прийнято у зв'язку із закликом глави РПЦ патріарха Кирила встановити так зване різдвяне перемир'я. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

У публікації зазначається, що у місцях бойових дій проживає велика кількість православних християн. Тому щоб дати їм можливість піти на різдвяні богослужіння, у Кремлі закликали українську сторону також запровадити режим тиші.

"Виходячи з того, що в районах бойових дій проживає велика кількість громадян, які сповідують православ'я, закликаємо українську сторону оголосити режим припинення вогню та дати можливість їм відвідати служби у Різдвяний святвечір, а також у День Різдва Христового", — йдеться у повідомленні.

Як ЗС РФ порушували "режим тиші"

Протягом 2022 року російська сторона неодноразово оголошувала про режим тиші у місцях бойових дій. Нагадаємо, що наприкінці квітня, коли велися запеклі бої у Маріуполі, російські військові говорили про створення гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів.

Однак, як розповів глава Маріуполя Вадим Бойченко, під час підготовки спільно з Червоним хрестом до евакуації російські сили розпочали обстріл із важкого озброєння.

Зазначимо, що перед цим президент Володимир Путін заявив про "принципову згоду" з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем щодо евакуації громадян з гуманітарних коридорів.

Звернення РПЦ

На офіційному сайті РПЦ 5 січня з'явилося звернення патріарха Кирила, в якому ієрарх закликав протиборчі сторони припинити вогонь та встановити "різдвяне перемир'я".

У відповідь на заклик патріарха радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написав, що заява глави РПЦ є цинічною пасткою та елементом прокремлівської пропаганди, оскільки раніше Кирило закликав до геноциду українців та наполягав на більшій мілітаризації Росії.