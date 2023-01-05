"Цинічна пастка": у Зеленського відповіли на пропозицію Кирила про "різдвяне перемир'я"

В Офісі президента України зазначили, що РПЦ не є авторитетом світового православ'я, а на початку повномасштабного вторгнення Московський патріархат закликав до геноциду українців, масових вбивств та мілітаризації Росії.

Related video

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував пропозицію про "різдвяне перемир'я", яку озвучив 5 січня патріарх Кирило. За його словами, цинічна заява глави Російської православної церкви (РПЦ) є пасткою та елементом прокремлівської пропаганди. Про це Подоляк написав у Twitter-акаунті.

"РПЦ не є авторитетом світового православ'я і виступає в ролі "військового пропагандиста". РПЦ закликає до геноциду українців, підбурює до масових вбивств і наполягає на ще більшій мілітаризації РФ. Таким чином заява РПЦ про "різдвяне перемир'я" є цинічною пасткою", — написав Подоляк.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев також відреагував на заяву патріарха. Він зазначив, що саме з 18:00 6 січня до 24:00 7 січня буде недостатньо часу для того, "щоб замолити/відпустити своїм парафіянам гріх гордині, заздрощів, чорноротого лжесвідчення, крадіжки земель, будинків, дитинства, а також вбивства військових, мирних та дітей, згвалтування жінок та інших діянь".

"Більше у нього часу для пастви немає. Адже попереду ще багато нових необхідних крадіжок та вбивств на славу патріарха та московської церкви. Відмолити усі охочі зможуть під час Великоднього перемир'я", — заявив він у Telegram.

Раніше ми писали, що на сайті РПЦ з'явилося звернення патріарха Кирила. Він закликає припинити вогонь та встановити різдвяне перемир'я з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня для того, щоб "православні люди могли відвідати служби на святвечір та в день Різдва Христового".

Також Фокус повідомляв, що Патріарх Кирило у своїй недільній проповіді 25 вересня 2022 року заявив, що смерть на війні в Україні "змиє усі гріхи". Крім того, він додав, що росіяни, вмираючи на війні, розв'язаній Москвою, "приносять себе в жертву за інших".