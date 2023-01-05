"Циничная ловушка": у Зеленского ответили на предложение Кирилла о "рождественском перемирии"

В Офисе президента Украины отметили, что РПЦ не является авторитетом мирового православия, а в начале полномасштабного вторжения Московский патриархат призывал к геноциду украинцев, массовым убийствам и милитаризации России.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал предложение о "рождественском перемирии", которое озвучил 5 января патриарх Кирилл. По его словам, циничное заявление главы Русской православной церкви (РПЦ) является ловушкой и элементом прокремлевской пропаганды. Об этом Подоляк написал в Twitter-аккаунте.

"РПЦ не является авторитетом мирового православия и выступает в роли "военного пропагандиста". РПЦ призывает к геноциду украинцев, подстрекает к массовым убийствам и настаивает на еще большей милитаризации РФ. Таким образом заявление РПЦ о "рождественском перемирии" является циничной ловушкой и элементом пропаганды", — написал Подоляк.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев также отреагировал на заявление патриарха. Он отметил, что именно с 18:00 6 января до 24:00 7 января будет недостаточно времени для того, "чтобы замолить/отпустить своим прихожанам грех гордыни, зависти, черноротого лжесвидетельства, кражи земель, домов, детства, а также убийства военных, мирных и детей, изнасилование женщин и других деяний".

"Больше у него времени для паствы нет. Ведь впереди еще много новых необходимых краж и убийств во славу патриарха и московской церкви. Отмолить все желающие смогут во время Пасхального перемирия", — заявил он в Telegram.

Ранее мы писали, что на cайте РПЦ появилось обращение патриарха Кирилла. Он призывает прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января для того, чтобы "православные люди могли посетить службы в сочельник и в день Рождества Христова".

Также Фокус сообщал, что Патриарх Кирилл в своей воскресной проповеди 25 сентября 2022 года заявил, что смерть на войне в Украине "смоет все грехи". Кроме того, он добавил, что россияне, умирая на войне, развязанной Москвой, "приносят себя в жертву за других".