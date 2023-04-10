"Празднуют по-разному": в ВСУ рассказали, стоит ли ждать ракетных ударов на Пасху

В командовании отмечают, что всегда есть признаки подготовки ВС РФ к нанесению удара. Оккупанты могут сделать это в любой день, в том числе и на религиозный праздник.

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Россияне могут нанести ракетный удар по Украине на Пасху, как и в любой другой день. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

Спикер отметил, что в Украине Пасху празднуют по-разному, а некоторые ее уже отметили. Однако если говорить о православном празднике, то вероятность нанесения ракетного удара по городам существует. При этом Игнат добавил, что в ВСУ наблюдают за действиями оккупантов и всегда видят признаки подготовки к ракетным ударам, поэтому сложно это привязать к конкретной дате.

"Страна, которая использует религию как оружие массового поражения, на сегодня я так называю Московский патриархат, может сделать это и на Пасху, а может и нет. Не могу я дать такой ответ, потому что признаки подготовки к ударам есть всегда", — рассказал Игнат.

По словам спикера командования, в ВСУ владеют всей необходимой информацией о количестве кораблей, самолетов и ракет, которые они могут применить. Эта информация поступает из разных источников, в том числе в качестве разведданных от партнеров Украины.

Напомним, 7 апреля спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупационные войска все чаще атакуют территорию Украины авиабомбами. По ее словам, в ВС РФ видят в этом альтернативу массированным ударам, которые оказались не столь результативными, как ожидали в Кремле.

Днем ранее, 6 апреля, Наталья Гуменюк рассказала о новой тактике российских оккупантов во время воздушных атак дронами. По данным командования, россияне стали привязывать разрывные гранаты к БПЛА и бить по скоплению людей, в том числе там, где раздается гуманитарная помощь.