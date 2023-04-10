"Святкують по-різному": в ЗСУ розповіли, чи варто чекати на ракетні удари на Великдень

У командуванні зазначають, що завжди є ознаки підготовки ЗС РФ до завдання удару. Окупанти можуть зробити це в будь-який день, у тому числі й на релігійне свято.

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Росіяни можуть завдати ракетного удару по Україні на Великдень, як і в будь-який інший день. Про це в понеділок, 10 квітня, повідомив речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

Спікер зазначив, що в Україні Великдень святкують по-різному, а деякі його вже відсвяткували. Однак якщо говорити про православне свято, то ймовірність завдання ракетного удару по містах існує. Водночас Ігнат додав, що в ЗСУ спостерігають за діями окупантів і завжди бачать ознаки підготовки до ракетних ударів, тому складно це прив'язати до конкретної дати.

"Країна, яка використовує релігію як зброю масового ураження, на сьогодні я так називаю Московський патріархат, може зробити це й на Великдень, а може й ні. Не можу я дати таку відповідь, бо ознаки підготовки до ударів є завжди", — розповів Ігнат.

За словами спікера командування, у ЗСУ володіють усією необхідною інформацією про кількість кораблів, літаків і ракет, які вони можуть застосувати. Ця інформація надходить із різних джерел, у тому числі як розвіддані від партнерів України.

Нагадаємо, 7 квітня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупаційні війська все частіше атакують територію України авіабомбами. За її словами, в ЗС РФ бачать у цьому альтернативу масованим ударам, які виявилися не такими результативними, як очікували в Кремлі.

На день раніше, 6 квітня, Наталія Гуменюк розповіла про нову тактику російських окупантів під час повітряних атак дронами. За даними командування, росіяни стали прив'язувати розривні гранати до БПЛА та бити по скупченню людей, зокрема там, де видають гуманітарну допомогу.