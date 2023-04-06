"Б'ють по скупченню людей": в ОК "Південь" розповіли про нову тактику окупантів з БПЛА

Росіяни останнім часом зменшили свою наземну потужність і частіше атакують з повітря локації, де цивільні отримують гуманітарну допомогу.

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На півдні України російські загарбники активізували авіацію та змінили тактику у використанні дронів. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону 6 квітня.

За її словами, росіяни зменшили свою наземну потужність і активізували атаки з повітря, зокрема дронами. Зараз вони почали використовувати нову тактику — до безпілотників, якими раніше просто проводили повітряну розвідку, прив'язують розривні гранати та намагаються бити по скупченню людей.

"Намагаються таким чином уразити скупчення людей, зокрема там, де роздається гуманітарна допомога", — зазначила Гуменюк.

Вона додала, що те, що ворог використовує авіацію з керованими російськими бомбами — це вже певний "крок відчаю", бо "більше використовувати немає чого". Також за словами Наталії Гуменюк, ворогу зараз стало важко розташовувати артилерійські позиції, бо на них полюють ЗСУ.

"Ми залишаємо все менше і менше позицій окупантам, звідки вони можуть артилерією, мінометами наносити ураження по правому берегу, хоча вони все ж таки вишукують такі позиції", — констатувала Гуменюк.

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