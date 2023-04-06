"Бьют по скоплению людей": в ОК "Юг" рассказали о новой тактике окупантов из БПЛА

Россияне в последнее время уменьшили свою наземную мощность и чаще атакуют с воздуха локации, где граждане получают гуманитарную помощь.

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На юге Украины российские захватчики активизировали авиацию и изменили тактику использования дронов. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона 6 апреля.

По ее словам, россияне уменьшили свою наземную мощность и активизировали атаки с воздуха, в том числе дронами. Сейчас они начали использовать новую тактику — к беспилотникам, которыми раньше просто проводили воздушную разведку, привязывают разрывные гранаты и пытаются бить по скоплению людей.

"Пытаются таким образом поразить скопления людей, в том числе там, где раздается гуманитарная помощь", — отметила Гуменюк.

Она добавила, что то, что враг использует авиацию с управляемыми российскими бомбами — это уже определенный "шаг отчаяния", потому что "больше использовать нечего". Также по словам Натальи Гуменюк, врагу сейчас стало тяжело размещать артиллерийские позиции, потому что на них охотятся ВСУ.

"Мы оставляем все меньше и меньше позиций оккупантам, откуда они могут артиллерией, минометами наносить поражение по правому берегу, хотя они все-таки выискивают такие позиции", — констатировала Гуменюк.

Артиллеристы ВСУ рассказали об использовании снарядов Excalibur на фронте. Приоритетные цели для украинских "богов войны" по всем направлениям — ЗРК врага, в частности С-300, а высокоточные снаряды им в этом помогают.

Под Бахмутом украинские артиллеристы испепелили российскую САУ "Нона", за которой "гонялись" неделю. Отмечается, что это уже вторая "Нона" через неделю. Первую ликвидировали неделю назад.