Подарок для ВСУ: волонтеры создали самую большую карту Украины из пасхальных куличей (фото)

Волонтеры из Подольска выложили карту, которая попала в Книгу рекордов Украины. Ее размеры — 11 на 7 метров, а на ее создание понадобилось 5 900 куличей.

Related video

Накануне праздника Пасхи, 14 апреля, в городе Подольск Одесской области создали самую большую карту Украины, которую выложили из пасхальных куличей для бойцов ВСУ. Как сообщила в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова, карта нашей страны официально попала в Книгу рекордов Украины.

Созданная карта имеет довольно впечатлительные размеры — ее ширина достигает 11 метров 40 сантиметров, а высота — 7 метров. Чтобы выложить карту, понадобилось 5 900 пасхальных куличей.

Корреспонденты издания Бессарабия.ua написали, что для реализации задумки волонтеры смастерили на главной площади города стол площадью 77 кв. метра, на котором и вложили карту. При этом непогода их не напугала, и не помешала команде осуществить задуманное.

Для того чтобы испечь такое количество куличей, участники волонтерского отряда "Паляниця" использовали одну тонну муки, 2 000 шт. яиц, 80 кг сливочного масла и 50 кг сахара. Самой старшей хозяйке исполнилось 69 лет, а самой младшей помощнице все только пять. Чтобы поставить рекорд, отряд "Паляниця" трудился пять дней.

"Сразу после рекорда 5 900 освященных пасочек были отправлены нашим воинам на фронт. А вместе с ними — частичка тепла и заботы", — написала Ветрова.

Важно

Пасхальный восторг. Магазинная паска никогда не заменит ту, которую вы сделаете дома

Ранее мы поделились с читателями австралийским рецептом кулича краффин. Эта пасхальная выпечка представляет собой гибрид круассана и маффина и печется из сдобного дрожжевого теста, прослоенного мягким сливочным маслом и сухофруктами.

Для тех, кто не хочет долго возиться с тестом Фокус рассказал рецепт вкусного творожного кулича. В итоге пасхальное угощение будет иметь приятный вкус с ароматом апельсина, ванили и орехов.