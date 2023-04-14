Пасха 2023. Рецепт вкусного творожного кулича без дрожжей

Этот кулич подойдет тем, кто не хочет долго возиться с тестом и использовать дрожжи для приготовления пасхальной выпечки.

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Пасхальные куличи традиционно готовятся из дрожжевого теста, с большим количеством изюма и яиц. Тесто долго вымешивают, и на это обычно уходит целая суббота. Она даже имеет собственное название: Великая, или Страстная суббота.

Творожный кулич — просто находка для тех, кто хочет приготовить пасхальное угощение по оригинальному рецепту. Творожное тесто получается плотным, но влажным и нежным, с приятным ароматом апельсина и ванили. Сухофрукты и орехи добавляют куличу вкуса. Глазурь из сгущенного и сухого молока легко готовится и хорошо застывает на поверхности кулича. Фокус расскажет, как приготовить такой кулич.

Кулич без дрожжей

Ингредиенты:

творог 9-18% — 125 г;

масло сливочное — 125 г;

одно яйцо;

сахар — 125 г;

цедра одного апельсина;

сок апельсиновый свежевыжатый — 40 мл;

мука — 300 г;

разрыхлитель — 10 г;

соль — 0,5 ч. л.;

орехи грецкие — 50 г;

изюм — 50 г;

цукаты — 70 г;

ванилин – 1 г.

Для глазури:

сгущенное молоко — 3 ст. л.;

сухое молоко — 3 ст. л.

Изюм замочите в воде на 10 минут. В миске соединить творог, масло, яйцо и сахар. Взбейте миксером до однородности.

Добавьте цедру и сок апельсина, ванилин. Перемешайте.

Отдельно просейте муку, добавьте разрыхлитель и соль. Перемешайте.

Соедините сухие и жидкие ингредиенты. Творожное тесто должно получится плотным и пластичным.

Добавьте орехи, цукаты и изюм. Перемешайте тесто лопаткой или руками.

Распределите тесто по формам для куличей, наполняя их на 2/3. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-40 минут (в зависимости от размера форм). Проверьте готовность куличей зубочисткой или деревянной шпажкой.

Достаньте куличи из духовки и остудите на решетке.

Для глазури смешайте сгущенное молоко и сухое молоко до нужной консистенции. Покройте куличи глазурью и украсьте по желанию.

В среднем, кулич можно хранить до 10 дней в прохладном месте, прикрыв его полотенцем. Если кулич покрыт глазурью и содержит сухофрукты или орехи, то он может сохраняться дольше. Но не рекомендуется хранить кулич в пакете, так как это приводит к размягчению корочки и появлению плесени.

Также вы можете приготовить вкуснейшую творожную пасху без яиц.