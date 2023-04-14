Пасха 2023. Рецепт вкусного творожного кулича без дрожжей
Этот кулич подойдет тем, кто не хочет долго возиться с тестом и использовать дрожжи для приготовления пасхальной выпечки.
Пасхальные куличи традиционно готовятся из дрожжевого теста, с большим количеством изюма и яиц. Тесто долго вымешивают, и на это обычно уходит целая суббота. Она даже имеет собственное название: Великая, или Страстная суббота.
Творожный кулич — просто находка для тех, кто хочет приготовить пасхальное угощение по оригинальному рецепту. Творожное тесто получается плотным, но влажным и нежным, с приятным ароматом апельсина и ванили. Сухофрукты и орехи добавляют куличу вкуса. Глазурь из сгущенного и сухого молока легко готовится и хорошо застывает на поверхности кулича. Фокус расскажет, как приготовить такой кулич.
Кулич без дрожжей
Ингредиенты:
- творог 9-18% — 125 г;
- масло сливочное — 125 г;
- одно яйцо;
- сахар — 125 г;
- цедра одного апельсина;
- сок апельсиновый свежевыжатый — 40 мл;
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- орехи грецкие — 50 г;
- изюм — 50 г;
- цукаты — 70 г;
- ванилин – 1 г.
Для глазури:
- сгущенное молоко — 3 ст. л.;
- сухое молоко — 3 ст. л.
Изюм замочите в воде на 10 минут. В миске соединить творог, масло, яйцо и сахар. Взбейте миксером до однородности.
Добавьте цедру и сок апельсина, ванилин. Перемешайте.
Отдельно просейте муку, добавьте разрыхлитель и соль. Перемешайте.
Соедините сухие и жидкие ингредиенты. Творожное тесто должно получится плотным и пластичным.
Добавьте орехи, цукаты и изюм. Перемешайте тесто лопаткой или руками.
Распределите тесто по формам для куличей, наполняя их на 2/3. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-40 минут (в зависимости от размера форм). Проверьте готовность куличей зубочисткой или деревянной шпажкой.
Достаньте куличи из духовки и остудите на решетке.
Для глазури смешайте сгущенное молоко и сухое молоко до нужной консистенции. Покройте куличи глазурью и украсьте по желанию.
В среднем, кулич можно хранить до 10 дней в прохладном месте, прикрыв его полотенцем. Если кулич покрыт глазурью и содержит сухофрукты или орехи, то он может сохраняться дольше. Но не рекомендуется хранить кулич в пакете, так как это приводит к размягчению корочки и появлению плесени.
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