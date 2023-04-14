Великдень 2023. Рецепт смачної сирної паски без дріжджів

Ця паска підійде тим, хто не хоче довго возитися з тістом і використовувати дріжджі для приготування великодньої випічки.

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Паски традиційно готуються з дріжджового тіста, з великою кількістю родзинок і яєць. Тісто довго вимішують, і на це зазвичай йде ціла субота. Вона навіть має власну назву: Велика або Страсна субота.

Паска з сирного тіста — просто знахідка для тих, хто хоче приготувати пасхальне частування за оригінальним рецептом. Сирне тісто виходить щільним, але вологим і ніжним, з приємним ароматом апельсина та ванілі. Сухофрукти та горіхи додають пасці смаку. Глазур зі згущеного та сухого молока легко готується і добре застигає на поверхні паски. Фокус розповість, як приготувати таку паску.

Паска без дріжджів

Інгредієнти:

сир 9-18% — 125 г;

масло вершкове — 125 г;

одне яйце;

цукор — 125 г;

цедра одного апельсина;

сік апельсиновий свіжовичавлений — 40 мл;

борошно — 300 г;

розпушувач — 10 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

горіхи волоські — 50 г;

родзинки — 50 г;

цукати — 70 г;

ванілін – 1 г.

Для глазурі:

згущене молоко — 3 ст. л.;

сухе молоко — 3 ст. л.

Родзинки замочіть у воді на 10 хвилин. У мисці з'єднайте сир, масло, яйце та цукор. Збийте міксером до однорідності.

Додайте цедру та сік апельсина, ванілін. Перемішайте.

Окремо просійте борошно, додайте розпушувач та сіль. Перемішайте.

З'єднайте сухі та рідкі інгредієнти. Сирне тісто повинно вийти щільним і пластичним.

Додайте горіхи, цукати та родзинки. Перемішайте тісто лопаткою чи руками.

Розподіліть тісто по формах для пасок, наповнюючи їх на 2/3. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20-40 хвилин (залежно від розміру форм). Перевірте готовність пасок зубочисткою або дерев'яною шпажкою.

Дістаньте паски з духовки та остудіть на решітці.

Для глазурі змішайте згущене молоко і сухе молоко до потрібної консистенції. Покрийте паски глазур'ю і прикрасьте за бажанням.

У середньому паску можна зберігати до 10 днів у прохолодному місці, прикривши її рушником. Якщо паска покрита глазур'ю і містить сухофрукти або горіхи, то вона може зберігатися довше. Але не рекомендується зберігати паску в пакеті, оскільки це призводить до розм'якшення скоринки та появи цвілі.

Також ви можете приготувати смачну сирну паску без яєць.