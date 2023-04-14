Великдень 2023. Рецепт смачної сирної паски без яєць

Багатьох бентежить у рецепті сирної паски, що потрібно використовувати яйця, проте цю великодню страву можна приготувати і без них.

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Сирна паска без яєць – це простий та смачний десерт, який можна приготувати до свята. Він складається з ніжного сирного крему з додаванням сухофруктів та ванілі. Для приготування паски вам знадобляться інгредієнти, які легко купити. А на приготування не піде багато зусиль.

Фокус розповість, як приготувати сирну паску без яєць.

Сирна паска без яєць

Інгредієнти:

700 г сиру

250 г цукрової пудри

200 г сметани

250 г вершкового масла

1-2 щіпки ваніліну

240 г сухофруктів (родзинки, кураги, чорносливу і т.д.)

Спочатку треба перетерти сир. Можна це зробити за допомогою дерев'яної ложки, сита чи міксера. Якщо сир без грудочок, його перетирати не треба.

Сухофрукти залити окропом, потримати трохи, потім злити та просушити. Поріжте їх на дрібні шматочки.

Додайте в сир цукрову пудру, ванілін, сметану, збийте міксером. Цукор ми не будемо використовувати, тому що в Великодню можуть відчуватися цукрові крупинки.

Сирну масу перемішайте із сухофруктами.

Основа для нашої сирної паски готова. Тепер треба приготувати форму для паски. Зі зазначеної кількості інгредієнтів вийде дві невеликі паски. Застеліть ємність складеної удвічі чи втричі складеною марлею.

Викладіть сирну масу, загорніть марлю і зверху поставте денце і прес — банку з водою, наприклад. Поставте паску в холодильник на ніч або 10 годин.

Після закінчення зазначеного часу паску переверніть на тарілку та подавайте.

А якщо ви хочете приготувати сирну паску за традиційним рецептом, то спробуйте паску зі згущеним молоком. Це дуже смачно.