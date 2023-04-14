Пасха 2023. Рецепт вкусной творожной пасхи без яиц

Многих смущает в рецепте творожной пасхи, что нужно использовать яйца, однако это пасхальное лакомство можно приготовить и без них.

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Творожная пасха без яиц — это простой и вкусный десерт, который можно приготовить к празднику. Он состоит из нежного творожного крема с добавлением сухофруктов и ванили. Для приготовления пасхи вам понадобятся ингредиенты, которые легко купить. А на готовку не уйдет много усилий.

Фокус расскажет, как приготовить творожную пасху без яиц.

Творожная пасха без яиц

Ингредиенты:

700 г творога

250 г сахарной пудры

200 г сметаны

250 г сливочного масла

1-2 щепотки ванилина

240 г сухофруктов (изюм, курага, чернослив и т.д.)

Сначала надо перетереть творог. Можно это сделать при помощи деревянной ложки, сита или миксера. Если творог без комочков, то его перетирать не надо.

Сухофрукты залейте кипятком, подержите немного, затем слейте и просушите. Порежьте их на мелкие кусочки.

Добавьте в творог сахарную пудру, ванилин, сметану, взбейте миксером. Сахар мы не будем использовать, потому, что в пасхе могут чувствоваться сахарные крупинки.

Творожную массу перемешайте с сухофруктами.

Основа для нашей творожной пасхи готова. Теперь надо приготовить форму для пасхи. Из указанного количества ингредиентов получится две небольшие пасхи. Застелите емкость сложенной вдвое или втрое сложенной марлей.

Выложите творожную массу, заверните марлю и сверху поставьте донышко и пресс — банку с водой, например. Поставьте пасху в холодильник на ночь или на 10 часов.

По истечению указанного времени пасху переверните на тарелку и подавайте.

А если вы хотите приготовить творожную пасху по традиционному рецепту, то попробуйте пасху со сгущенкой. Это очень вкусно.