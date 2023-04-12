Пасха 2023. Творожная пасха со сгущенкой: нежнее не бывает

Нет ничего вкуснее творожной пасхи, и с этим никто не будет спорить. Но главное для хозяюшки — найти достойный рецепт, чтобы творожная пасха стала настоящим украшением праздничного пасхального стола.

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Конечно, существует множество вариантов рецепта творожной пасхи и мы не раз о ней писали. Но один из самых необычных и вкусных рецептов — это творожная пасха со сгущенкой. Сгущенное молоко придает пасхе особую нежность, сладость и аромат. Этот рецепт несложный в исполнении и не требует длительного прессования под гнетом. Фокус расскажет, как приготовить творожную пасху со сгущенкой, чтобы вы могли порадовать этим пасхальным десертом своих близких и друзей.

Творожная пасха со сгущенкой

Ингредиенты:

1 кг творога

4 яйца

1 банка (380 г) сгущенного молока

50 мл воды

Фрукты или ягоды для украшения (по желанию)

Для начала протрите творог через сито или пропустите через мясорубку два раза, чтобы получить однородную массу без комочков. Яйца разбейте в небольшую кастрюлю и разведите водой. Добавьте сгущенное молоко и хорошо перемешайте венчиком.

Поставьте кастрюлю на слабый огонь и нагревайте массу, постоянно помешивая деревянной лопаткой, до тех пор, пока она не станет густой и не начнет отставать от стенок кастрюли. Это займет около 15-20 минут. Не доводите массу до кипения, иначе яйца свернутся.

Снимите кастрюлю с огня и остудите творожную массу до комнатной температуры, время от времени помешивая, чтобы не образовалась корочка. Добавьте творог к яично-сгущенной массе и хорошо перемешайте венчиком или миксером до однородности.

Выложите массу в форму для пасхи, выстланную марлей или пищевой пленкой. Если у вас нет специальной формы для пасхи, вы можете использовать чистый глиняный горшок для цветов с отверстием на дне или любую другую конусную форму.

Выровняйте поверхность творожной массы и накройте ее марлей или пищевой пленкой. Поставьте форму в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы пасха застыла и пропиталась.

Перед подачей выньте форму из холодильника и аккуратно выложите пасху на поднос. Снимите марлю или пищевую пленку и украсьте пасху по желанию фруктами или ягодами.

А еще вы можете приготовить на пасхальный стол обязательное блюдо из рыбы. Например, вот это вкуснейший рыбный паштет в апельсиновом желе.