Пасха 2023. Творожная пасха со сгущенкой: нежнее не бывает
Нет ничего вкуснее творожной пасхи, и с этим никто не будет спорить. Но главное для хозяюшки — найти достойный рецепт, чтобы творожная пасха стала настоящим украшением праздничного пасхального стола.
Конечно, существует множество вариантов рецепта творожной пасхи и мы не раз о ней писали. Но один из самых необычных и вкусных рецептов — это творожная пасха со сгущенкой. Сгущенное молоко придает пасхе особую нежность, сладость и аромат. Этот рецепт несложный в исполнении и не требует длительного прессования под гнетом. Фокус расскажет, как приготовить творожную пасху со сгущенкой, чтобы вы могли порадовать этим пасхальным десертом своих близких и друзей.
Творожная пасха со сгущенкой
Ингредиенты:
- 1 кг творога
- 4 яйца
- 1 банка (380 г) сгущенного молока
- 50 мл воды
- Фрукты или ягоды для украшения (по желанию)
Для начала протрите творог через сито или пропустите через мясорубку два раза, чтобы получить однородную массу без комочков. Яйца разбейте в небольшую кастрюлю и разведите водой. Добавьте сгущенное молоко и хорошо перемешайте венчиком.
Поставьте кастрюлю на слабый огонь и нагревайте массу, постоянно помешивая деревянной лопаткой, до тех пор, пока она не станет густой и не начнет отставать от стенок кастрюли. Это займет около 15-20 минут. Не доводите массу до кипения, иначе яйца свернутся.
Снимите кастрюлю с огня и остудите творожную массу до комнатной температуры, время от времени помешивая, чтобы не образовалась корочка. Добавьте творог к яично-сгущенной массе и хорошо перемешайте венчиком или миксером до однородности.
Выложите массу в форму для пасхи, выстланную марлей или пищевой пленкой. Если у вас нет специальной формы для пасхи, вы можете использовать чистый глиняный горшок для цветов с отверстием на дне или любую другую конусную форму.
Выровняйте поверхность творожной массы и накройте ее марлей или пищевой пленкой. Поставьте форму в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы пасха застыла и пропиталась.
Перед подачей выньте форму из холодильника и аккуратно выложите пасху на поднос. Снимите марлю или пищевую пленку и украсьте пасху по желанию фруктами или ягодами.
А еще вы можете приготовить на пасхальный стол обязательное блюдо из рыбы. Например, вот это вкуснейший рыбный паштет в апельсиновом желе.