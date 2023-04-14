Пасхальный восторг. Магазинная паска никогда не заменит ту, которую вы сделаете дома

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Зачем я пеку паску?

Действительно, раньше пекли и по случаю праздника, это ясно, и даже члены партии, но и не было такого калейдоскопа пасок на все кошельки, вкусы, размеры, стили, гастроориетацию, как сейчас — так и пекли.

Я как раз тогда, когда не было пасок покупных, и не пекла.

Хотя в советское время во время Пасхи застенчиво продавали в хлебных магазинах характерные изделия с названием, чтобы никто не догадался — 'Кекс праздничный' или 'Кекс весенний' или 'Кекс майский', как точно, я забыла.

(Но все догадывались, и был этот кекс такой формы, как нужно)

В детстве и юности паски пекли мама и бабушка.

Мне доверяли разве что сидеть на кухне и порой выполнять разные мелкие поручения. При этом все было, как у всех — закрой дверь, не хлопай дверью, сделай тише радио, не тряси стол, взбей яйца, подай миску, не кричи, словом, все главные ингредиенты для паски были идеальными.

Этот ритуал очень условный, потому что я уже сто раз проверяла — никакой стук или дверь не влияют на подъем теста.

Но ритуалы тем ценны, что из-за них все поколения могут сидеть вечером и вспоминать, как оно когда-то было.

Эти паски мне не забыть никогда.

У каждой семьи есть свой рецепт, свой ритуал, своя традиция... Фото: УНИАН

Мама в платочке, завязанном назад, бабушка в платке, завязанным под подбородком, четыре с хвостиком квадратных метров кухни, где неизвестно каким образом помещались между мебелью, столом и духовкой мы трое, куча мисок, кастрюль, мука, яйца, инструменты, здоровая миска с опарой, всегда где-то терялась марля, чистые использованные баночки из-под растворимого индийского кофе (это были крутые формочки для маленьких пасок), пара старых кастрюль без ручек для больших пасок и еще куча всего.

Тогда паски никаким белком не украшали.

Мама вырезала из теста красивые кресты, ветки и даже какие-нибудь орнаменты.

Уже готовые паски смазывали жиром и они очень красиво блестели.

Больше всего я любила время, пока в духовке пеклись паски.

Тогда мы втроем, пока ждали, пели.

У мамы был очень красивый альт, бабушка выводила, как бы сейчас сказали, колоратурное сопрано, а я пыталась попасть между ними. Как была вторым сопрано, так и по сей день.

И именно поэтому я пеку паски.

Я каждый год берусь за праздничное тесто, которое не всегда идеально удается. Да и печь я, чтобы очень любила — так не очень.

И часто бывает, что именно на время Пасхи прицепится какой-то недуг — ведь весна, вирусы.

Да и вспоминали, что сейчас можно купить какие хочешь паски.

Но я, как какой-то маленький ребенок, каждый раз, как уже ставлю паски в духовку, когда идет волнами этот фантастический дух по дому, упорно начинаю ждать, чтобы услышать, как мы хорошо втроем поем — бабушка, мама и я.

Но я не пою у пасок, да и чего бы я пела сама в доме? Мамы и бабушки давно нет, в квартире только тишина и запах теста.

Я долго реву, даже пекут глаза, потом мою стол, где готовила паски, и просто жду, когда они испекутся.

Потом все довожу до ума, паски украшаю взбитым белком и посыпкой. Ибо такие кресты и веточки, как мама, не умею. Когда-то пробовала — вышла комедия, а не орнамент.

Я каждый раз говорю, когда немного устала, что на следующий год не буду печь паску, можно же купить, какую хочешь.

Но ведь знаю, что все равно буду печь.

Чтобы снова ждать услышать, как мы хорошо втроем поем…

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