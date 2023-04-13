Пасха 2023. Что должно быть в пасхальной корзине

Пасхальная корзина – это традиционный символ Пасхи во многих странах мира, и его состав может изменяться в зависимости от региона и культурных традиций. Однако основные составляющие пасхальной корзины обычно имеют символическое значение, связанное со здоровьем, процветанием и воскресением.

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Освящение пасхальной корзины с продуктами для первой пасхальной трапезы на протяжении веков было излюбленным католическим ритуалом в семьях восточноевропейского происхождения. С тех пор эту традицию переняли люди всех национальностей, которым нравится ее богатая символика.

Утром Великой субботы семьи готовят свои пасхальные корзины и наполняют их символическими предметами. Корзины позже приносят в церковь, чтобы освятить во время службы. После этого в Пасхальное воскресенье каждая семья и их гости делятся своей благословенной пищей и обмениваются добрыми пожеланиями.

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Обычай освящать пасхальные блюда возник из-за того, что во время Великого поста запрещалось употреблять определенный перечень продуктов. Таким образом, Пасху встречали с великой радостью, как день воскресения Христа и окончания поста.

Содержимое пасхальной корзины и символика

Паска. Сладкий хлеб напоминает, что Иисус есть "Хлеб жизни". Паска является символом выносливости и жизни, а также частью традиции пасхального праздника. Пасхальные яйца. Яйца являются одним из наиболее известных символов пасхальной корзины, символизирующих воскресение Христа и новую жизнь. Часто "крашенки" оформляют в светлые цвета, такие как красный, желтый и зеленый. Кроме того, они могут быть украшены разными узорами и рисунками. Зелень. Петрушка, укроп, шпинат или даже обычная трава символизирует весну, свежесть и новую жизнь. Также зелень может использоваться, как украшение пасхальной корзины. Хрен, горчица и перец (символ Страстей Христовых). Эти продукты напоминают о страдания Христа. Сыр символизирует умеренность и выносливость, которой христиане должны всегда обладать всегда. Мясо. Ветчина (символ великой радости и изобилия), колбаса (символ Божьей благосклонности и щедрости), копченый бекон (символ излишка Божьего милосердия) или баранина (представляющая Христа как "Агнца Божия"). Соль. Это символ процветания и справедливости, а также напоминание, что "мы — соль земли". Вино символизирует кровь Христа и Его жертву за спасение людей. Сладости (мед, конфеты, сухофрукты). В пасхальной корзине могут быть разные сладости, которые символизируют радость и счастье праздника. Свеча – символизирует свет Христа, победивший тьму и благословение. Наконец корзина покрывается белым полотенцем с вышивкой, символизирующим плащаницу, в которую было завернуто тело Христа.

Фото: УНИАН

В некоторых регионах Украины в пасхальную корзину могут добавляться другие составляющие, такие как орехи, грибы, рыба, черника и другие. Однако основные продукты остаются постоянными в пасхальной корзине.

Эта давно уважаемая традиция является глубоко символической и трогательной. Дети охотно помогают готовить и украшать семейную корзину и с гордостью несут ее в Великую Субботу в церковь для освящения. Некоторые семьи готовят специально украшенные корзины для своих маленьких детей, наполненные фруктами, шоколадными кроликами или другим лакомством, которое нужно освятить.

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