Без молока и яиц. Быстрый рецепт веганского кулича

Несмотря на отсутствие традиционных ингредиентов, пасхальная выпечка не потеряет своего вкуса.

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В пасхальный кулич традиционно входят молоко и яйца. Однако многие сегодня позиционируют себя как веганы, кому-то запрещена лактоза, а кто-то соблюдает пост. Фокус предлагает рецепт веганского вкусного кулича без молока и яиц.

Ингредиенты:

спелый банан — 1 шт.

сухие дрожжи — 5 г

сахар — 150 г

овсяное немолоко — 250 мл

мука — 250 г

изюм — 50 г

курага — 50 г

растительное масло – 3 ст. л.

Для начала разминаем банан на дне массивного сосуда. К нему добавляем дрожжи и сахар.

Через сито высыпаем в содержимое нашу муку. После этого вливаем 250 мл овсяного немолока (оно продается во многих украинских супермаркетах) и добавляем изюм и курагу. Все хорошо смешиваем.

Вливаем три столовых ложки растительного масла. Снова все хорошо мешаем.

После этого разливаем содержимое в формочки и отправляем в духовку до полного поднятия теста. Готовый кулич можно посыпать украшениями по собственному усмотрению.

Напомним, как приготовить вкусный кулич с ванилью и кардамоном.

Также Фокус писал о самом простом рецепте пасхального кулича для начинающих.