Без молока и яиц. Быстрый рецепт веганского кулича
Несмотря на отсутствие традиционных ингредиентов, пасхальная выпечка не потеряет своего вкуса.
В пасхальный кулич традиционно входят молоко и яйца. Однако многие сегодня позиционируют себя как веганы, кому-то запрещена лактоза, а кто-то соблюдает пост. Фокус предлагает рецепт веганского вкусного кулича без молока и яиц.
Ингредиенты:
- спелый банан — 1 шт.
- сухие дрожжи — 5 г
- сахар — 150 г
- овсяное немолоко — 250 мл
- мука — 250 г
- изюм — 50 г
- курага — 50 г
- растительное масло – 3 ст. л.
Для начала разминаем банан на дне массивного сосуда. К нему добавляем дрожжи и сахар.
Через сито высыпаем в содержимое нашу муку. После этого вливаем 250 мл овсяного немолока (оно продается во многих украинских супермаркетах) и добавляем изюм и курагу. Все хорошо смешиваем.
Вливаем три столовых ложки растительного масла. Снова все хорошо мешаем.
После этого разливаем содержимое в формочки и отправляем в духовку до полного поднятия теста. Готовый кулич можно посыпать украшениями по собственному усмотрению.
Напомним, как приготовить вкусный кулич с ванилью и кардамоном.
Также Фокус писал о самом простом рецепте пасхального кулича для начинающих.