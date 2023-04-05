Пасха 2023. Рецепт вкусного пасхального кулича с ванилью и кардамоном

Вкусный пасхальный кулич приготовить просто, а со специями он станет еще лучше.

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16 апреля православные христиане будут отмечать Пасху. А значит, пора подбирать рецепты праздничной выпечки. Приготовленный по этому рецепту кулич получится вкусным и ароматным.

Фокус расскажет, как приготовить пасхальный кулич с ванилью, кардамоном и шафраном.

Кулич с кардамоном и ванилью

Ингредиенты:

500 мл молока;

500 г сахара;

50 г свежих дрожжей;

1 ч. л. соли;

четыре яйца;

200 г сливочного масла;

100 г сметаны;

1 кг муки;

0.5 ч. л. кардамона;

0.5 ч. л. мускатного ореха;

10 рылец шафрана;

1 ст. изюма;

1 стручок ванили.

Для глазури:

2 яичных белка;

100 г сахара.

Для украшения ты можешь использовать разноцветный мармелад или посыпку.

Изюм замочите на ночь в ликере, коньяке или апельсиновом соке. Шафран залейте 20 мл водки или спирта.

Раскройте стручок ванили и залейте теплым молоком. После того как оно настоится, процедите. Масло растопите. В теплом молоке разведите сахар и дрожжи. Добавьте соль, яйца, сметану, масло и ванильное молоко. Добавьте муку и вымесите тесто. Добавьте изюм, вымесите еще раз и оставьте в теплом месте на восемь часов. Пару раз за это время его нужно обминать. После разложите тесто по формам для выпечки куличей, дайте отстояться еще полчаса и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около часа.

Для глазури взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков и украсьте остывшие куличи. По желанию добавьте мармелад или цветную посыпку.

Также вы можете приготовить пасхальный кулич по этому простому классическому рецепту.