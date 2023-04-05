Пасха 2023. Рецепт вкусного пасхального кулича с ванилью и кардамоном
Вкусный пасхальный кулич приготовить просто, а со специями он станет еще лучше.
16 апреля православные христиане будут отмечать Пасху. А значит, пора подбирать рецепты праздничной выпечки. Приготовленный по этому рецепту кулич получится вкусным и ароматным.
Фокус расскажет, как приготовить пасхальный кулич с ванилью, кардамоном и шафраном.
Кулич с кардамоном и ванилью
Ингредиенты:
- 500 мл молока;
- 500 г сахара;
- 50 г свежих дрожжей;
- 1 ч. л. соли;
- четыре яйца;
- 200 г сливочного масла;
- 100 г сметаны;
- 1 кг муки;
- 0.5 ч. л. кардамона;
- 0.5 ч. л. мускатного ореха;
- 10 рылец шафрана;
- 1 ст. изюма;
- 1 стручок ванили.
Для глазури:
- 2 яичных белка;
- 100 г сахара.
Для украшения ты можешь использовать разноцветный мармелад или посыпку.
Изюм замочите на ночь в ликере, коньяке или апельсиновом соке. Шафран залейте 20 мл водки или спирта.
Раскройте стручок ванили и залейте теплым молоком. После того как оно настоится, процедите. Масло растопите. В теплом молоке разведите сахар и дрожжи. Добавьте соль, яйца, сметану, масло и ванильное молоко. Добавьте муку и вымесите тесто. Добавьте изюм, вымесите еще раз и оставьте в теплом месте на восемь часов. Пару раз за это время его нужно обминать. После разложите тесто по формам для выпечки куличей, дайте отстояться еще полчаса и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около часа.
Для глазури взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков и украсьте остывшие куличи. По желанию добавьте мармелад или цветную посыпку.
Также вы можете приготовить пасхальный кулич по этому простому классическому рецепту.