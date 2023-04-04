Пасха 2023. Рецепт классического пасхального кулича, который всегда получается

Сейчас появилось много оригинальных рецептов куличей, но нет ничего лучше традиционной выпечки.

Related video

Кулич — это традиционная пасхальная выпечка, которая символизирует воскресение Христа и радость праздника. Куличи обычно выпекаются в высоких цилиндрических формах и украшаются глазурью и цветными посыпками.

А так как Пасха в 2023 году будет отмечаться уже 16 апреля, пора подбирать рецепты для праздничного стола. Фокус расскажет, как приготовить классический пасхальный кулич, который получается даже у начинающих.

Традиционный пасхальный кулич

Ингредиенты:

молоко – 350 мл;

сахар – 170 г;

свежие дрожжи – 30 г;

сливочное масло – 250 г;

мука – 700 г;

ванильный экстракт – 1/2 ч. л.;

шесть яиц;

светлый изюм – 150 г;

фундук – 100 г;

соль – на кончике ножа.

Для глазури:

яичные белки – 2 шт.;

сахарная пудра – 300 г;

лимонный сок – 1 ст. л.

Сначала нужно подготовить опару. Для этого в теплом молоке растворите дрожжи и часть сахара, добавьте часть муки и хорошо перемешайте. Оставьте в теплом месте на полчаса, пока не появятся пузырьки.

Затем добавьте в опару остальное молоко, сахар, ванильный экстракт и желтки, взбитые с сахаром. Перемешайте и постепенно всыпьте остальную муку. Замесите мягкое и эластичное тесто.

В отдельной миске взбейте белки со щепоткой соли до крепких пиков и аккуратно введите в тесто лопаткой. Добавьте растопленное сливочное масло и вымесите до однородности. Тесто должно легко отставать от рук и посуды.

Переложите тесто в большую смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на пару часов. Подготовьте изюм и фундук. Изюм промойте и залейте кипятком на 10 минут, затем откиньте на сито и обсушите. Фундук порубите ножом.

Добавьте орехи и изюм в тесто. Разделите тесто на несколько частей, разложите по смазанным маслом формам. Оставьте еще на час, чтобы тесто поднялось.

Выпекайте куличи в разогретой до 180 градусов духовке около 40-50 минут, пока они не станут золотистыми и не пройдут проверку зубочисткой.

Выньте куличи из духовки и дать им немного остыть в формах. Украсьте глазурью из взбитых белков, сахарной пудры и лимонного сока.

Также вы можете приготовить оригинальные куличи с ореховой начинкой.