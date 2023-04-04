Пасха 2023. Рецепт классического пасхального кулича, который всегда получается
Сейчас появилось много оригинальных рецептов куличей, но нет ничего лучше традиционной выпечки.
Кулич — это традиционная пасхальная выпечка, которая символизирует воскресение Христа и радость праздника. Куличи обычно выпекаются в высоких цилиндрических формах и украшаются глазурью и цветными посыпками.
А так как Пасха в 2023 году будет отмечаться уже 16 апреля, пора подбирать рецепты для праздничного стола. Фокус расскажет, как приготовить классический пасхальный кулич, который получается даже у начинающих.
Традиционный пасхальный кулич
Ингредиенты:
- молоко – 350 мл;
- сахар – 170 г;
- свежие дрожжи – 30 г;
- сливочное масло – 250 г;
- мука – 700 г;
- ванильный экстракт – 1/2 ч. л.;
- шесть яиц;
- светлый изюм – 150 г;
- фундук – 100 г;
- соль – на кончике ножа.
Для глазури:
- яичные белки – 2 шт.;
- сахарная пудра – 300 г;
- лимонный сок – 1 ст. л.
Сначала нужно подготовить опару. Для этого в теплом молоке растворите дрожжи и часть сахара, добавьте часть муки и хорошо перемешайте. Оставьте в теплом месте на полчаса, пока не появятся пузырьки.
Затем добавьте в опару остальное молоко, сахар, ванильный экстракт и желтки, взбитые с сахаром. Перемешайте и постепенно всыпьте остальную муку. Замесите мягкое и эластичное тесто.
В отдельной миске взбейте белки со щепоткой соли до крепких пиков и аккуратно введите в тесто лопаткой. Добавьте растопленное сливочное масло и вымесите до однородности. Тесто должно легко отставать от рук и посуды.
Переложите тесто в большую смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на пару часов. Подготовьте изюм и фундук. Изюм промойте и залейте кипятком на 10 минут, затем откиньте на сито и обсушите. Фундук порубите ножом.
Добавьте орехи и изюм в тесто. Разделите тесто на несколько частей, разложите по смазанным маслом формам. Оставьте еще на час, чтобы тесто поднялось.
Выпекайте куличи в разогретой до 180 градусов духовке около 40-50 минут, пока они не станут золотистыми и не пройдут проверку зубочисткой.
Выньте куличи из духовки и дать им немного остыть в формах. Украсьте глазурью из взбитых белков, сахарной пудры и лимонного сока.
Также вы можете приготовить оригинальные куличи с ореховой начинкой.