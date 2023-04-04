Великдень 2023. Рецепт класичної паски, яка завжди виходить ідеально

Зараз з'явилося багато оригінальних рецептів пасок, але немає нічого кращого за традиційну випічку.

Related video

Паска — це традиційна великодня випічка, яка символізує воскресіння Христа та радість свята. Паски зазвичай випікаються у високих циліндричних формах і прикрашаються глазур'ю та кольоровими посипками.

А оскільки Великдень у 2023 році відзначатиметься вже 16 квітня, настав час підбирати рецепти для святкового столу. Фокус розповість, як приготувати класичну паску, яку можуть приготувати навіть початківці.

Традиційна паска

Інгредієнти:

молоко – 350 мл;

цукор – 170 г;

свіжі дріжджі – 30 г;

вершкове масло – 250 г;

борошно — 700 г;

ванільний екстракт — 1/2 ч. л.;

шість яєць;

світлі родзинки – 150 г;

ліщина – 100 г;

сіль — на кінчику ножа.

Для глазурі:

яєчні білки – 2 шт.;

цукрова пудра – 300 г;

лимонний сік – 1 ст. л.

Спочатку потрібно підготувати опару. Для цього в теплому молоці розчиніть дріжджі та частину цукру, додайте частину борошна та добре перемішайте. Залишіть у теплому місці на пів години, поки не з'являться бульбашки.

Потім додайте в опару молоко, цукор, ванільний екстракт і жовтки, збиті з цукром. Перемішайте і поступово всипте решту борошна. Замісіть м'яке та еластичне тісто.

В окремій мисці збийте білки зі щіпкою солі до міцних піків і обережно введіть в тісто лопаткою. Додайте розтоплене вершкове масло і вимісіть до однорідності. Тісто повинно легко відставати від рук та посуду.

Перекладіть тісто у велику змащену маслом миску, накрийте рушником і залиште в теплому місці на кілька годин. Підготуйте родзинки та фундук. Родзинки промийте і залийте окропом на 10 хвилин, потім відкиньте на сито та обсушіть. Ліщину порубайте ножем.

Додати горіхи та родзинки в тісто. Розділіть тісто на кілька частин, розкладіть по змащеним маслом формам. Залишіть ще на годину, щоб тісто піднялося.

Випікайте паски в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40-50 хвилин, доки вони не стануть золотистими та не пройдуть перевірку зубочисткою.

Вийміть паски з духовки та дати їм трохи охолонути у формах. Прикрасьте глазур'ю зі збитих білків, цукрової пудри та лимонного соку.

Також ви можете приготувати оригінальні паски з горіховою начинкою.