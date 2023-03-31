Великдень 2023. Рецепт оригінальної паски з горіховою начинкою
Є чимало рецептів паски, але їх завжди можна урізноманітнити смачною начинкою.
Паска — це традиційна пасхальна випічка, яка має нагадати про те, як Ісус Христос після Воскресіння вживав їжу разом із апостолами. Паски бувають різних видів і розмірів, із різними начинками та часто паску покривають глазур'ю.
У цьому рецепті від Фокусу паска має фантастичну текстуру, більше схожу на панетоне. Вона пахне цитрусом, а горіхова начинка надає особливого смаку.
Приготувати її просто: підсушити на сковороді ліщину, перемолоти в блендері та змішати з шоколадною пастою. Або розтопіть на водяній бані чорний шоколад, якщо вам не подобається ідея з готовою шоколадною пастою.
Паска з горіховою начинкою та цукатами
Для опари:
- молоко — 150 г;
- сухі дріжджі — 5 г;
- борошно — 200 г.
Для тесту:
- молоко — 150 г;
- три яйця;
- три жовтки;
- цукор — 200 г;
- сіль — 10 г;
- масло вершкове — 200 г;
- борошно — 600 г;
- цедра одного лимона;
- цедра одного апельсина;
- ванільний цукор — 10 г.
Для начинки:
- родзинки — 100 г;
- цукати апельсинові — 100 г;
- горіхова начинка (можна замінити будь-яку іншу) — до свого смаку.
Для глазурі:
- два яєчні білки;
- цукрова пудра — 200 г;
- лимонний сік — до свого смаку.
Для опари змішайте молоко з дріжджами та борошном у мисці. Перемішайте до однорідності й залиште на пів години в теплому місці.
Для тіста змішайте молоко з яйцями, жовтками, цукром та сіллю у великій мисці. Додайте опару й добре перемішайте. Поступово додавайте борошно та місіть тісто в мисці, потім перекладіть його на стіл, посипаний борошном, і вимішуйте руками, додаючи масло частинами. Тісто має бути еластичним і не липнути до рук. Вимішуйте тісто близько 20 хвилин.
Поверніть тісто в миску, накрийте харчовою плівкою та залиште на півтори години в теплому місці, щоб воно піднялося.
Замочіть родзинки та цукати в теплій воді, потім просушіть їх на паперовому рушнику. Додайте їх у тісто разом із цедрою лимона, апельсина та ванільним цукром. Перемішайте тісто лопаткою чи руками.
Розділіть тісто на рівні частини та сформуйте з них кульки. Покладіть кульки у форми для пасок, змащені олією та посипані борошном. Залишіть тісто у формах на пів години.
Зробіть надрізи на пасках і заповніть їх горіховою начинкою (якщо використовуєте). Випікайте паски в розігрітій до 180 градусів духовці близько 50 хвилин, поки вони не стануть золотистими. Перевірте готовність пасок зубочисткою — вона повинна залишатися сухою.
Дайте паскам охолонути. Для глазурі збийте білки з цукровою пудрою та соком лимона до утворення щільної маси. Прикрасьте паски глазур'ю, цукатами або мармеладками.
Також ви можете приготувати глазур для пасок і за будь-яким іншим рецептом.