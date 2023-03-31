Великдень 2023. Рецепт оригінальної паски з горіховою начинкою

Є чимало рецептів паски, але їх завжди можна урізноманітнити смачною начинкою.

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Паска — це традиційна пасхальна випічка, яка має нагадати про те, як Ісус Христос після Воскресіння вживав їжу разом із апостолами. Паски бувають різних видів і розмірів, із різними начинками та часто паску покривають глазур'ю.

У цьому рецепті від Фокусу паска має фантастичну текстуру, більше схожу на панетоне. Вона пахне цитрусом, а горіхова начинка надає особливого смаку.

Приготувати її просто: підсушити на сковороді ліщину, перемолоти в блендері та змішати з шоколадною пастою. Або розтопіть на водяній бані чорний шоколад, якщо вам не подобається ідея з готовою шоколадною пастою.

Паска з горіховою начинкою та цукатами

Для опари:

молоко — 150 г;

сухі дріжджі — 5 г;

борошно — 200 г.

Для тесту:

молоко — 150 г;

три яйця;

три жовтки;

цукор — 200 г;

сіль — 10 г;

масло вершкове — 200 г;

борошно — 600 г;

цедра одного лимона;

цедра одного апельсина;

ванільний цукор — 10 г.

Для начинки:

родзинки — 100 г;

цукати апельсинові — 100 г;

горіхова начинка (можна замінити будь-яку іншу) — до свого смаку.

Для глазурі:

два яєчні білки;

цукрова пудра — 200 г;

лимонний сік — до свого смаку.

Для опари змішайте молоко з дріжджами та борошном у мисці. Перемішайте до однорідності й залиште на пів години в теплому місці.

Для тіста змішайте молоко з яйцями, жовтками, цукром та сіллю у великій мисці. Додайте опару й добре перемішайте. Поступово додавайте борошно та місіть тісто в мисці, потім перекладіть його на стіл, посипаний борошном, і вимішуйте руками, додаючи масло частинами. Тісто має бути еластичним і не липнути до рук. Вимішуйте тісто близько 20 хвилин.

Поверніть тісто в миску, накрийте харчовою плівкою та залиште на півтори години в теплому місці, щоб воно піднялося.

Замочіть родзинки та цукати в теплій воді, потім просушіть їх на паперовому рушнику. Додайте їх у тісто разом із цедрою лимона, апельсина та ванільним цукром. Перемішайте тісто лопаткою чи руками.

Розділіть тісто на рівні частини та сформуйте з них кульки. Покладіть кульки у форми для пасок, змащені олією та посипані борошном. Залишіть тісто у формах на пів години.

Зробіть надрізи на пасках і заповніть їх горіховою начинкою (якщо використовуєте). Випікайте паски в розігрітій до 180 градусів духовці близько 50 хвилин, поки вони не стануть золотистими. Перевірте готовність пасок зубочисткою — вона повинна залишатися сухою.

Дайте паскам охолонути. Для глазурі збийте білки з цукровою пудрою та соком лимона до утворення щільної маси. Прикрасьте паски глазур'ю, цукатами або мармеладками.

Також ви можете приготувати глазур для пасок і за будь-яким іншим рецептом.