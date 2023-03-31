Пасха 2023. Рецепт оригинального пасхального кулича с ореховой начинкой
Есть немало рецептов пасхальных куличей, но их всегда можно разнообразить вкусной начинкой.
Кулич — это традиционная пасхальная выпечка, которая призвана напомнить о том, как Иисус Христос после Воскресения принимал пищу вместе с апостолами. Куличи бывают разных видов и размеров, с разными начинками и зачастую кулич покрывают глазурью.
В этом рецепте от Фокуса кулич имеет фантастическую текстуру, больше похожую на панеттоне. Он пахнет цитрусом, а ореховая начинка придает особый вкус.
Приготовить ее просто: подсушите на сковороде фундук, перемелите в блендере и смешайте с шоколадной пастой. Или растопите на водяной бане черный шоколад, если вам не нравиться идея с готовой шоколадной пастой.
Кулич с ореховой начинкой и цукатами
Для опары:
- молоко — 150 г;
- сухие дрожжи — 5 г;
- мука — 200 г.
Для теста:
- молоко — 150 г;
- три яйца;
- три желтка;
- сахар — 200 г;
- соль — 10 г;
- масло сливочное — 200 г;
- мука — 600 г;
- цедра одного лимона;
- цедра одного апельсина;
- ванильный сахар — 10 г.
Для начинки:
- изюм — 100 г;
- цукаты апельсиновые — 100 г;
- ореховая начинка (можно заменить любой другой) — по вкусу.
Для глазури:
- два яичных белка;
- сахарная пудра — 200 г;
- лимонный сок — по вкусу.
Для опары смешайте молоко с дрожжами и мукой в миске. Перемешайте до однородности и оставьте на полчаса в теплом месте.
Для теста смешайте молоко с яйцами, желтками, сахаром и солью в большой миске. Добавьте опару и хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте муку, месите тесто в миске, потом переложите его на стол, посыпанный мукой, и вымешивайте руками, добавляя масло по частям. Тесто должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Вымешивайте тесто около 20 минут.
Верните тесто в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте на полтора часа теплом месте, чтобы оно поднялось в два раза.
Замочите изюм и цукаты в теплой воде, после просушите их на бумажном полотенце. Добавьте их в тесто вместе с цедрой лимона, апельсина и ванильным сахаром. Перемешайте тесто лопаткой или руками.
Разделите тесто на равные части и сформируйте из них шарики. Положите шарики в формы для куличей, смазанные маслом и посыпанные мукой. Оставьте тесто в формах на полчаса.
Сделайте надрезы на куличах и заполните их ореховой начинкой (если используете). Выпекайте куличи в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут, пока они не станут золотистыми. Проверьте готовность куличей зубочисткой — она должна оставаться сухой.
Дайте куличам остыть. Для глазури взбейте белки с сахарной пудрой и соком лимона до образования плотной массы. Украсьте куличи глазурью, цукатами, или мармеладками.
Также вы можете приготовить глазурь для куличей и по любому другому рецепту.