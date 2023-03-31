Пасха 2023. Рецепт оригинального пасхального кулича с ореховой начинкой

Есть немало рецептов пасхальных куличей, но их всегда можно разнообразить вкусной начинкой.

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Кулич — это традиционная пасхальная выпечка, которая призвана напомнить о том, как Иисус Христос после Воскресения принимал пищу вместе с апостолами. Куличи бывают разных видов и размеров, с разными начинками и зачастую кулич покрывают глазурью.

В этом рецепте от Фокуса кулич имеет фантастическую текстуру, больше похожую на панеттоне. Он пахнет цитрусом, а ореховая начинка придает особый вкус.

Приготовить ее просто: подсушите на сковороде фундук, перемелите в блендере и смешайте с шоколадной пастой. Или растопите на водяной бане черный шоколад, если вам не нравиться идея с готовой шоколадной пастой.

Кулич с ореховой начинкой и цукатами

Для опары:

молоко — 150 г;

сухие дрожжи — 5 г;

мука — 200 г.

Для теста:

молоко — 150 г;

три яйца;

три желтка;

сахар — 200 г;

соль — 10 г;

масло сливочное — 200 г;

мука — 600 г;

цедра одного лимона;

цедра одного апельсина;

ванильный сахар — 10 г.

Для начинки:

изюм — 100 г;

цукаты апельсиновые — 100 г;

ореховая начинка (можно заменить любой другой) — по вкусу.

Для глазури:

два яичных белка;

сахарная пудра — 200 г;

лимонный сок — по вкусу.

Для опары смешайте молоко с дрожжами и мукой в миске. Перемешайте до однородности и оставьте на полчаса в теплом месте.

Для теста смешайте молоко с яйцами, желтками, сахаром и солью в большой миске. Добавьте опару и хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте муку, месите тесто в миске, потом переложите его на стол, посыпанный мукой, и вымешивайте руками, добавляя масло по частям. Тесто должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Вымешивайте тесто около 20 минут.

Верните тесто в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте на полтора часа теплом месте, чтобы оно поднялось в два раза.

Замочите изюм и цукаты в теплой воде, после просушите их на бумажном полотенце. Добавьте их в тесто вместе с цедрой лимона, апельсина и ванильным сахаром. Перемешайте тесто лопаткой или руками.

Разделите тесто на равные части и сформируйте из них шарики. Положите шарики в формы для куличей, смазанные маслом и посыпанные мукой. Оставьте тесто в формах на полчаса.

Сделайте надрезы на куличах и заполните их ореховой начинкой (если используете). Выпекайте куличи в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут, пока они не станут золотистыми. Проверьте готовность куличей зубочисткой — она должна оставаться сухой.

Дайте куличам остыть. Для глазури взбейте белки с сахарной пудрой и соком лимона до образования плотной массы. Украсьте куличи глазурью, цукатами, или мармеладками.

Также вы можете приготовить глазурь для куличей и по любому другому рецепту.