Великдень 2023. Рецепт смачної паски з ваніллю і кардамоном
Смачну паску приготувати просто, а зі спеціями вона стане ще кращою.
16 квітня православні християни відзначатимуть Великдень. А отже, настав час підбирати рецепти святкової випічки. Приготована за цим рецептом паска вийде смачною та ароматною.
Фокус розповість, як приготувати паску з ваніллю, кардамоном і шафраном.
Паска з кардамоном та ваніллю
Інгредієнти:
- 500 мл молока;
- 500 г цукру;
- 50 г свіжих дріжджів;
- 1 ч. л. солі;
- чотири яйця;
- 200 г вершкового масла;
- 100 г сметани;
- 1 кг борошна;
- 0,5 ч. л. кардамону;
- 0,5 ч. л. мускатного горіха;
- 10 рилець шафрану;
- 1 ст. родзинок;
- 1 стручок ванілі.
Для глазурі:
- 2 яєчні білки;
- 100 г цукру.
Для прикраси ти можеш використовувати різнокольоровий мармелад чи посипання.
Родзинки замочіть на ніч у лікері, коньяку або апельсиновому соку. Шафран залийте 20 мл горілки чи спирту.
Розкрийте стручок ванілі та залийте теплим молоком. Після того, як воно настоїться, процідіть. Масло розтопіть. У теплому молоці розведіть цукор та дріжджі. Додайте сіль, яйця, сметану, олію та ванільне молоко. Додайте борошно і вимісіть тісто. Додайте родзинки, вимісіть ще раз і залиште в теплому місці на вісім годин. Кілька разів за цей час його треба обминати. Після цього розкладіть тісто за формами для випікання пасок, дайте відстоятися ще пів години та випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько години.
Для глазурі збийте білки з цукром до стійких піків і прикрасьте паски, коли охолонуть. За бажанням додайте мармелад або кольорове посипання.
Також ви можете приготувати паску за цим простим класичним рецептом.