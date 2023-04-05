Великдень 2023. Рецепт смачної паски з ваніллю і кардамоном

Смачну паску приготувати просто, а зі спеціями вона стане ще кращою.

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16 квітня православні християни відзначатимуть Великдень. А отже, настав час підбирати рецепти святкової випічки. Приготована за цим рецептом паска вийде смачною та ароматною.

Фокус розповість, як приготувати паску з ваніллю, кардамоном і шафраном.

Паска з кардамоном та ваніллю

Інгредієнти:

500 мл молока;

500 г цукру;

50 г свіжих дріжджів;

1 ч. л. солі;

чотири яйця;

200 г вершкового масла;

100 г сметани;

1 кг борошна;

0,5 ч. л. кардамону;

0,5 ч. л. мускатного горіха;

10 рилець шафрану;

1 ст. родзинок;

1 стручок ванілі.

Для глазурі:

2 яєчні білки;

100 г цукру.

Для прикраси ти можеш використовувати різнокольоровий мармелад чи посипання.

Родзинки замочіть на ніч у лікері, коньяку або апельсиновому соку. Шафран залийте 20 мл горілки чи спирту.

Розкрийте стручок ванілі та залийте теплим молоком. Після того, як воно настоїться, процідіть. Масло розтопіть. У теплому молоці розведіть цукор та дріжджі. Додайте сіль, яйця, сметану, олію та ванільне молоко. Додайте борошно і вимісіть тісто. Додайте родзинки, вимісіть ще раз і залиште в теплому місці на вісім годин. Кілька разів за цей час його треба обминати. Після цього розкладіть тісто за формами для випікання пасок, дайте відстоятися ще пів години та випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько години.

Для глазурі збийте білки з цукром до стійких піків і прикрасьте паски, коли охолонуть. За бажанням додайте мармелад або кольорове посипання.

Також ви можете приготувати паску за цим простим класичним рецептом.