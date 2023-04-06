Пасха 2023. Рецепт самого простого кулича для начинающих

Этот кулич всегда получается даже у тех, кто не имел дела с тестом.

Related video

Если вы хотите испечь кулич к Пасхе, но не имеете опыта в работе с дрожжевым тестом или не любите изюм, то этот рецепт для вас. Этот кулич не требует больших усилий, а рецепт довольно прост.

Он получается влажным, нежным и очень вкусным. Вы можете украсить его по своему вкусу или оставить без глазури. Фокус расскажет, как его приготовить.

Самый простой рецепт кулича

Ингредиенты:

500 г муки

1 пакетик разрыхлителя

200 г сахара

четыре яйца

250 г творога

100 г масла

1 пакетик ванильного сахара

В большой миске смешайте муку и разрыхлитель.

В другой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы.

Растопите масло, добавьте творог и хорошо перемешайте.

Постепенно добавляйте сухие ингредиенты и замешивайте тесто ложкой или руками. Тесто должно быть мягким и нелипким.

Разделите тесто на равные части и выложите в формы для куличей, предварительно смазанные маслом или застеленные бумагой. Формы должны быть заполнены на треть. Ведь куличи еще подрастут в духовке.

Поставьте формы в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 40 минут или до золотистой корочки. Проверьте готовность куличей зубочисткой или деревянной шпажкой — она должна выходить сухой из теста.

Выньте куличи из духовки и остудите на решетке. По желанию украсьте их глазурью, сахарной пудрой или чем пожелаете.

А если хотите попробовать что-то новенькое, то попробуйте испечь что-то из европейской кухни. В других странах не готовят куличи, но пекут вкусные пироги и печенья.