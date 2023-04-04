Пасха по-европейски. Топ-3 пасхальной выпечки к католической Пасхе

9 апреля католики по всему миру будет отмечать Пасху. И хоть куличи и пасхи они не готовят, но есть немало отличных блюд, которые готовятся на этот праздник.

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Праздничный стол на католическую Пасху отличается от того, что накрывают в Украине. Крашеные яйца присутствуют, эта традиция распространена по всему миру. А вот прочие блюда отличаются.

Очень популярны фаршированные яйца с разнообразными начинками. На стол подают также пасхальную выпечку, супы, салаты из свежих овощей и мясные блюда, например, из свинины. На гарнир едят запеченный картофель, зеленый горошек с беконом или тушеные весенние овощи.

А что касается пасхальной выпечки, то она в каждой стране своя. Если в Украине это куличи и вкуснейшая творожная пасха, то в разных странах готовят свою выпечку. Фокус расскажет о трех самых интересных рецептах пасхальной выпечки со всей Европы. Это польский мазурек, мальтийские фиголли и английские крестовые булочки.

Все эти блюда, как и куличи, символизируют радость и благодарность за воскресение Христа.

Мазурек

Польский мазурек Фото: скриншот

Ингредиенты:

мука пшеничная — 400 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

сахарная пудра — 150 г;

масло сливочное — 200 г;

четыре желтка;

сливки — 2 ст. л. (по необходимости);

четыре белка;

сахар — 100 г;

варенье малиновое — 250 г;

сухофрукты (изюм, вяленая вишня, клюква, чернослив) — по горсти;

орехи и шоколад для украшения.

Приготовьте песочную основу для пирога. Смешайте муку с разрыхлителем и сахарной пудрой. Добавьте мягкое сливочное масло и желтки. Замесите однородное эластичное тесто. При необходимости добавьте сливки, если тесто будет слишком плотным. Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник на полчаса.

Приготовьте белковый корж для пирога. Взбейте белки с щепоткой соли и сахаром до устойчивых пиков.

Разделите тесто на две равные части. Раскатайте одну часть в круглый пласт толщиной 3-5 мм и выложите его в форму для выпечки диаметром 24-26 см, сформировав бортики высотой около 2 см. Нанесите на тесто тонкий слой малинового варенья. Сверху выложите белковый крем и разровняйте его лопаткой или ложкой. Посыпьте поверхность коржа половинками орехов или очищенным миндалем.

Выпекайте корж при температуре 200 градусов в течение 25 минут, до румяной корочки. Остудите его на решетке. Раскатайте вторую часть теста так же, как первую, и выпекайте ее без начинки при температуре 180 градусов в духовке.

Соберите мазурек. На первый корж нанесите половину заварного крема, накройте вторым коржом и снова покройте кремом. Верх и бока мазурека присыпьте рубленными орехами и тертым шоколадом. Уберите пирог в холодильник на ночь, чтобы он настоялся и пропитался.

Рецепт заварного крема вы можете взять из этого рецепта торта "Карпатка". Он идеально подойдет для мазурека.

Фиголли

Фиголли - традиционное мальтийское печенье, которое пекут на Пасху Фото: скриншот

Ингредиенты:

Для теста:

800 г пшеничной муки;

400 г холодного сливочного масла;

350 г сахарного песка;

Соль – 2 г;

три яичных желтка;

цедра одного лимона;

вода.

Для начинки:

500 г молотого миндаля (не миндальной муки!);

500 г сахарного песка;

три яичных белка.

Для украшения:

королевская глазурь;

маленькие шоколадные или мармеладные яйца.

Фиголли, или фиголла — это традиционное мальтийское печенье с миндальной начинкой. Фиголли имеет древнюю историю, связанную с культурой Мальты, где Пасха является одним из самых важных праздников.

В чашу миксера просейте муку, добавьте нарезанное кубиками холодное масло и растирайте его с мукой пальцами до тех пор, пока не получите влажную смесь консистенции мелкого песка.

Поставьте чашу на миксер, добавьте сахар, соль и цедру лимона и все перемешайте на средней скорости.

Затем влейте яичные желтки и достаточное количество воды, чтобы получилось крутое, но податливое тесто.

Разделите тесто пополам, скатайте в два шара, заверните каждый в пищевую пленку и аккуратно сдавите ладонями, чтобы получилось два толстых диска. Поставьте тесто в холодильник на час или на ночь.

Для начинки смешайте молотый миндаль, сахар, яичные белки и воду. Если начинка получилась слишком жидкой, добавьте еще миндаля или сахара. Если слишком густой – добавьте воды. Разогрейте духовку до 180 градусов и застелите противень бумагой для выпечки.

Раскатайте один пласт теста толщиной около 5 мм. Вырежьте из него фигурки по вашему выбору с помощью формочек или ножа. Переложите фигурки на противень, оставляя небольшое расстояние между ними. Положите на каждую фигурку по чайной ложке начинки из марципана, разравнивая ее по краям, но не доходя до них. Раскатайте второй пласт теста так же, как первый, и вырежьте из него такие же фигурки, как из первого. Покройте ими фигурки с начинкой, хорошо прижимая края теста, чтобы они склеились. Можно смазать края водой или яичным белком.

Выпекайте печенье в духовке около 15-20 минут, пока оно не станет золотистым. Остудите печенье на решетке.

Для украшения приготовьте королевскую глазурь из сахарной пудры и яичного белка (или лимонного сока) до густой консистенции. Разделите глазурь на несколько частей и окрасьте их пищевыми красителями по вашему вкусу. Переложите глазурь в кондитерский мешок с насадкой и украсьте печенье разными узорами. Приклейте к глазури маленькие шоколадные или мармеладные яйца. Готовое печенье можно хранить в плотно закрытой емкости до двух недель.

Крестовые булочки

Английские крестовые булочки Фото: Скриншот

Ингредиенты:

для теста:

молоко – 120 мл;

масло сливочное – 80 г;

два яйца;

сахар – 50 г

мука – 330 г;

дрожжи сухие – 1 ч. л.;

цукаты – 20 г

клюква вяленая – 20 г

изюм – 20 г

цедра половинки лимона;

корица молотая – 0,5 ч. ложки

кардамон молотый – 1,5 щепотки

мускатный орех молотый – 1 щепотка

щепотка соли.

Для декора:

одно яйцо;

мука – 60 г;

вода – 1 ч. л.

Крестовые булочки — это традиционная выпечка, которую готовят в Великобритании и Ирландии к Пасхе. Они символизируют распятие Христа и воскресение. Эти булочки часто упоминаются в классической английской литературе. На булочках делают крест из мучной смеси или глазури. Подают их горячими или теплыми, с маслом или джемом.

Просейте муку, сливочное масло заранее достаньте из холодильника — при добавлении в тесто оно должно быть мягким. Цукаты, клюкву и изюм залейте кипятком, чтобы они стали мягче. С помощью обычной мелкой терки снимите цедру с половинки лимона.

Соедините сухие ингредиенты — просеянную муку, молотый кардамон, мускатный орех, соль, корицу и цедру лимона. Отдельно в глубокой посуде соедините яйца, сахар, молоко и сухие дрожжи. Перемешайте, пока сахар не растворится. Вмесите муку с пряностями к яичной смеси. Месите, пока тесто не станет плотным и однородным. Добавьте цукаты и изюм.

Выложите тесто в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на полтора часа. Разделите тесто на 10 равных порций и скатайте круглые булочки. Разложите на противне и оставьте еще минут на сорок. Смешайте все ингредиенты для декора и нарисуйте крестики на булочках.

После выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке. После того как булочки приготовятся, их можно смазать сверху медом.

Напомним, в это воскресение католики будут отмечать Пасху. Традиции празднования различаются от страны к стране. А в Украине будут отмечать Вербное воскресение, большой церковный праздник.