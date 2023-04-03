Вербное воскресение 2023: история, обряды и приметы

Важный церковный праздник будет отмечаться за неделю до православной Пасхи – 9 апреля 2023 года.

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Вербное воскресение входит в число 12 важнейших после Пасхи праздников. Четкой даты у него нет, его отмечают за неделю до Пасхи и обязательно в воскресение, что ясно из названия. Фокус расскажет все, что вам нужно знать об этом празднике.

Вербное воскресенье — это народное название праздника. Посвящен он въезду Иисуса Христа в Иерусалим. Как известно, под копыта его осла люди бросали пальмовые ветви, но так как пальмы растут не везде, то символом праздника постепенно стали веточки вербы, которую куда проще достать. В Украине верба символизирует начало весны и обновление, а также стойкость. Ведь она вырастает даже из простой ветки, воткнутой в землю.

В 2023 году Вербное воскресенье у православных христиан приходится на 9 апреля. У католиков на 2 апреля.

Вербное воскресенье 2023: история

История праздника описана в Библии. Причем сразу четырьмя евангелистами: Матфеем, Иоанном, Марком и Лукой.

Иисус въезжает верхом на осле в Иерусалим, где его радостно встречают, бросая под копыта ослу свои одежды и пальмовые ветви с криками: "Осанна Сыну Давидову!".

Икона "Вход Господен в Иерусалим" Фото: Соцсети

В Иерусалимском Храме Иисус опрокидывает столы меновщиков и продавцов скота, говоря, что они сделали Дом молитвы "вертепом разбойников", чем вызывает недовольство священнослужителей. После исцеляет слепых и хромых и покидает Иерусалим, проведя ночь в Вифании.

Вербное воскресенье 2023: традиции

С утра люди идут на службу в храм с веточками вербы, собранными в букет. Важно, чтобы на веточках уже были зеленые листочки – это символизирует новую жизнь. Зачастую букеты из вербы украшали и другими цветами и зелеными ветками, например самшитом. После службы веточки вербы нужно принести домой и поставить в вазу. Они считаются мощным оберегом. Раньше их носили в одежде, чтоб избежать сглаза, при пожаре – ветки вербы бросали в огонь, чтобы умерить его силу, когда верба засыхала, ее хранили за иконами. А сжигали в следующем году, разжигая огонь для того, чтобы печь куличи на Пасху.

Один из вариантов букета на Вербное воскресение Фото: Соцсети

При встрече принято слегка стегать друг друга вербой, приговаривая: "Не я бью, лоза бьет, лоза бьет, не забьет. Через неделю будет Пасха"; "Не я бью, верба бьет! Будь могуч, как верба, здоров как вода, богат как земля" и прочие присказки. Считается, что если в этот момент загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Хоть Вербное воскресение и приходится на Великий пост, но в этот день можно употреблять растительное масло, рыбу, морепродукты и красное вино.

Вербное воскресение 2023: приметы

Если на Вербное воскресение идет дождь — год будет урожайный.

Верба распустилась на Вербное воскресенье — год будет удачным.

Если съесть "котик" освященной в церкви вербы, то день будет удачным и желание исполнится.

Если перед началом полевых работ воткнуть веточки вербы в землю, то урожай будет богатый.

Если Вербное воскресение ветреное, то и лето будет таким.

Если день солнечный – будет много фруктов.

Если подумать про дорогого человека в Вербное воскресение – то он обязательно придет в гости.

Вербное воскресение 2023: чего нельзя делать и что можно.

Нельзя ругаться и сквернословить.

Нельзя отказывать в помощи и милостыне.

Нельзя работать, а также не рекомендуется в этот день заниматься уборкой и рукоделием. Лучше этот день посвятить семье.

Согласно некоторым приметам в этот день даже нельзя расчесываться, чтобы "не растерять счастье".

Зато в Вербное воскресение рекомендуется высаживать и пересаживать комнатные растения. Считается, что они будут такими же живучими, как и верба и будут отлично расти.

Напомним, в 2023 году православную Пасху будут отмечать 16 апреля. Так что уже пора подбирать праздничные рецепты. Вы можете приготовить вкуснейший пасхальный кулич с ореховой начинкой. А также можете попробовать что-то новенькое и приготовить творожную пасху с шоколадом и вишневой начинкой.