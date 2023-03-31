Пасха 2023. Рецепт творожной пасхи с вишней и шоколадом
Творожная пасха – это особое праздничное лакомство. И прекрасная альтернатива сдобному куличу.
Творожная пасха (или паска) – это еще один из символов праздника Пасхи, наряду с крашанками, куличами и писанками. Ее форма в виде усеченной пирамиды символизирует гроб Господень, в котором совершилось чудо Воскресения. Творожная пасха может быть сырой, вареной или заварной, а украшается она буквами "ХВ" по бокам, что означает — Христос Воскрес!
По рецепту Фокуса вы можете приготовить вкуснейшую творожную пасху с вишней и шоколадом.
Творожная пасха с шоколадом и вишней
Ингредиенты:
- 500 г творога;
- 100 г сливочного масла;
- 100 г сахара;
- Два яичных желтка;
- 100 г черного шоколада;
- 100 г вишни без косточек (свежей или замороженной);
- 1 ст. л. желатина;
- 2 ст. л. воды.
Творог протрите через сито или измельчите в блендере. Масло размягчите и взбейте с сахаром миксером до пышности.
Желтки слегка взбейте в отдельной посуде и поставьте на водяную баню. Помешивая, доведите до загустения, но не дайте свернуться. Остудите.
Шоколад нарежьте мелкими кусочками и растопите на водяной бане или в микроволновке. Остудите до комнатной температуры.
Вишню промойте и обсушите бумажным полотенцем. Если используете замороженную вишню, разморозьте ее и слейте лишнюю жидкость.
Желатин замочите в холодной воде на 10 минут, затем растворите на слабом огне или в микроволновке, не доводя до кипения.
Соедините творог, масляную смесь и яичную массу. Разделите на две равные части. В одну часть добавьте растопленный шоколад и перемешайте до однородности. В другую часть добавьте желатин и перемешайте.
Форму для пасхи застелите марлей, сложенной в несколько слоев, края марли должны свисать. Выложите половину белой творожной массы и разровняйте лопаткой. Сверху выложите половину шоколадной массы и также разровняйте. Посыпьте вишнями. Повторите слои еще раз: белая масса, шоколадная масса, вишня.
Сложите свисающие края марли и поставьте сверху что-нибудь тяжелое, например банку с водой, или любой другой груз. Поставьте форму в холодильник на 12 часов или на ночь. После разъедините форму и ваша творожная пасха готова.
Также вы можете испечь вкуснейшие куличи по оригинальному рецепту.