Пасха 2023. Рецепт творожной пасхи с вишней и шоколадом

Творожная пасха – это особое праздничное лакомство. И прекрасная альтернатива сдобному куличу.

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Творожная пасха (или паска) – это еще один из символов праздника Пасхи, наряду с крашанками, куличами и писанками. Ее форма в виде усеченной пирамиды символизирует гроб Господень, в котором совершилось чудо Воскресения. Творожная пасха может быть сырой, вареной или заварной, а украшается она буквами "ХВ" по бокам, что означает — Христос Воскрес!

По рецепту Фокуса вы можете приготовить вкуснейшую творожную пасху с вишней и шоколадом.

Творожная пасха с шоколадом и вишней

Ингредиенты:

500 г творога;

100 г сливочного масла;

100 г сахара;

Два яичных желтка;

100 г черного шоколада;

100 г вишни без косточек (свежей или замороженной);

1 ст. л. желатина;

2 ст. л. воды.

Творог протрите через сито или измельчите в блендере. Масло размягчите и взбейте с сахаром миксером до пышности.

Желтки слегка взбейте в отдельной посуде и поставьте на водяную баню. Помешивая, доведите до загустения, но не дайте свернуться. Остудите.

Шоколад нарежьте мелкими кусочками и растопите на водяной бане или в микроволновке. Остудите до комнатной температуры.

Вишню промойте и обсушите бумажным полотенцем. Если используете замороженную вишню, разморозьте ее и слейте лишнюю жидкость.

Желатин замочите в холодной воде на 10 минут, затем растворите на слабом огне или в микроволновке, не доводя до кипения.

Соедините творог, масляную смесь и яичную массу. Разделите на две равные части. В одну часть добавьте растопленный шоколад и перемешайте до однородности. В другую часть добавьте желатин и перемешайте.

Форму для пасхи застелите марлей, сложенной в несколько слоев, края марли должны свисать. Выложите половину белой творожной массы и разровняйте лопаткой. Сверху выложите половину шоколадной массы и также разровняйте. Посыпьте вишнями. Повторите слои еще раз: белая масса, шоколадная масса, вишня.

Сложите свисающие края марли и поставьте сверху что-нибудь тяжелое, например банку с водой, или любой другой груз. Поставьте форму в холодильник на 12 часов или на ночь. После разъедините форму и ваша творожная пасха готова.

Также вы можете испечь вкуснейшие куличи по оригинальному рецепту.