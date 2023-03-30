Пасха 2023. Рецепт вкуснейшего пасхального кулича
Главное в куличе – это большое количество изюма и сухофруктов. Тогда он получится ароматным и вкусным.
Пасха – это не только религиозный праздник, но еще и время, когда, когда все собираются за одним столом. И обязательным на столе всегда будет пасхальный кулич. Рецептов его много, но главное – не нужно экономить на ингредиентах. И тогда главное пасхальное лакомство получится очень вкусным. Фокус расскажет, как приготовить идеальный кулич на Пасху 2023.
Напомним, в этом году православная Пасха отмечается 16 апреля. У католиков Пасха в 2023 году отмечается на неделю раньше — 9 апреля.
Пасхальный кулич
Ингредиенты:
- 500 г муки;
- 200 мл молока;
- 100 г сливочного масла;
- 100 г сахара;
- 10 г сухих дрожжей;
- три яйца;
- 100 г изюма;
- 50 г кураги;
- 50 г цукатов;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- 1/4 ч. л. соли.
Для глазури:
- 100 г сахарной пудры;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- 2 ст. л. воды.
В небольшой кастрюле подогрейте молоко, но не кипятите, и растворите в нем дрожжи и 1 столовую ложку сахара. Оставьте на 10 минут, пока не появится пена.
В большой миске смешайте муку, оставшийся сахар, ванильный сахар и соль.
В отдельной миске взбейте яйца. Добавьте масло и яйца в миску с мукой и замесите тесто, постепенно вливая молочную смесь с дрожжами.
Переложите тесто на стол, посыпанный мукой, и хорошо вымесите его руками, пока тесто не станет эластичным, и не будет прилипать к рукам.
Положите тесто обратно в миску, накройте полотенцем или пленкой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится в объеме в два раза.
Изюм, курагу и цукаты нарежьте небольшими кусочками и добавьте в тесто, перемешав его ложкой или руками.
Форму для кулича смажьте маслом и посыпьте мукой.
Переложите тесто в форму, заполнив ее на 2/3 высоты, и оставьте еще на 30 минут для подъема.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кулич около 40 минут, пока он не станет золотистым и не пройдет проверку зубочисткой.
Выньте кулич из духовки и остудите его на решетке.
Для приготовления глазури смешайте сахарную пудру, лимонный сок и воду до однородной консистенции без комочков.
После того как кулич полностью остынет, украсьте его глазурью и по желанию посыпьте цветными присыпками или миндальными хлопьями.
Напомним, также вы можете приготовить вкусную новинку: пасхальный кулич-краффин.