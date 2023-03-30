Пасха 2023. Рецепт вкуснейшего пасхального кулича

Главное в куличе – это большое количество изюма и сухофруктов. Тогда он получится ароматным и вкусным.

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Пасха – это не только религиозный праздник, но еще и время, когда, когда все собираются за одним столом. И обязательным на столе всегда будет пасхальный кулич. Рецептов его много, но главное – не нужно экономить на ингредиентах. И тогда главное пасхальное лакомство получится очень вкусным. Фокус расскажет, как приготовить идеальный кулич на Пасху 2023.

Напомним, в этом году православная Пасха отмечается 16 апреля. У католиков Пасха в 2023 году отмечается на неделю раньше — 9 апреля.

Пасхальный кулич

Ингредиенты:

500 г муки;

200 мл молока;

100 г сливочного масла;

100 г сахара;

10 г сухих дрожжей;

три яйца;

100 г изюма;

50 г кураги;

50 г цукатов;

1 ч. л. ванильного сахара;

1/4 ч. л. соли.

Для глазури:

100 г сахарной пудры;

2 ст. л. лимонного сока;

2 ст. л. воды.

В небольшой кастрюле подогрейте молоко, но не кипятите, и растворите в нем дрожжи и 1 столовую ложку сахара. Оставьте на 10 минут, пока не появится пена.

В большой миске смешайте муку, оставшийся сахар, ванильный сахар и соль.

В отдельной миске взбейте яйца. Добавьте масло и яйца в миску с мукой и замесите тесто, постепенно вливая молочную смесь с дрожжами.

Переложите тесто на стол, посыпанный мукой, и хорошо вымесите его руками, пока тесто не станет эластичным, и не будет прилипать к рукам.

Положите тесто обратно в миску, накройте полотенцем или пленкой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится в объеме в два раза.

Изюм, курагу и цукаты нарежьте небольшими кусочками и добавьте в тесто, перемешав его ложкой или руками.

Форму для кулича смажьте маслом и посыпьте мукой.

Переложите тесто в форму, заполнив ее на 2/3 высоты, и оставьте еще на 30 минут для подъема.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кулич около 40 минут, пока он не станет золотистым и не пройдет проверку зубочисткой.

Выньте кулич из духовки и остудите его на решетке.

Для приготовления глазури смешайте сахарную пудру, лимонный сок и воду до однородной консистенции без комочков.

После того как кулич полностью остынет, украсьте его глазурью и по желанию посыпьте цветными присыпками или миндальными хлопьями.

Напомним, также вы можете приготовить вкусную новинку: пасхальный кулич-краффин.