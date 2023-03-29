Как приготовить краффин. Простой рецепт модной выпечки

Впервые этот гибрид маффинов и круассанов приготовили в Австралии, а теперь по этому рецепту даже готовят пасхальные куличи.

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В этом году православная Пасха 2023 будет отмечаться 16 апреля. У католиков Пасха в 2023 году отмечается на неделю раньше - 9 апреля.

А значит уже пора готовиться к празднику и выбирать подходящие рецепты. И краффин – это отличный вариант для того, чтобы попробовать что-то новенькое.

Краффины появились в Австралии в 2013 году и с тех пор стали популярны во всем мире. Краффины — это гибрид круассана и маффина. Они готовятся из сдобного дрожжевого теста, которое прослаивается мягким сливочным маслом. В них добавляют изюм или другие сухофрукты.

Готовые краффины посыпают сахарной пудрой. И Фокус расскажет, как их приготовить.

Кулич краффин

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 320 гр;

молоко — 120 гр;

сахар — 100 гр;

сливочное масло — 50 гр;

одно яйцо;

два желтка;

сухие дрожжи — 2 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

цедра одного лимона;

щепотка соли.

Для начинки:

сливочное масло — 100 гр;

изюм — 100 гр;

Налейте в миску тепло молоко, добавьте дрожжи, пару ложек сахара и пару ложек муки. Хорошо перемешайте.

Поставьте в теплое место на полчаса.

Разбейте яйцо в другую миску, добавьте к ним желтки, сахар, соль, ванильный сахар, цедру лимона. Взбейте до пышной светлой массы.

Добавьте ранее приготовленную смесь (опару) и перемешайте. Постепенно добавляя муку, замесите тесто. В конце добавьте растопленное сливочное масло. Тесто нужно вымешивать долго, так же как для кулича. При необходимости добавьте еще немного муки. Готовое тесто для краффина получается мягкое и нежное, довольно плотное. Поставьте его в теплое место на полтора часа, накройте полотенцем.

Формируем краффины. Тесто разделите на три равные части и раскатайте в тонкий пласт.

Смажьте мягким сливочным маслом, посыпьте изюмом. Сверните в рулет и разрежьте острым ножом вдоль на две части, не дорезая с одной стороны примерно пару сантиметров. Заверните спиралью одну часть в виде улитки. И закручивайте тесто спиралью, чтобы получился кулич со слоями наружу.

Как свернуть краффин Фото: Скриншот

Поместите краффины в формы для куличей, смазанные сливочным маслом и посыпанные мукой. Поставьте в теплое место на полчаса. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около получаса. Это можно сделать за пару дней до Пасхи. Готовые краффины посыпьте сахарной пудрой.

Также вы можете приготовить обычный сдобный кулич на Пасху по очень простому рецепту.