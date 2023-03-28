Получится у каждой хозяйки: секреты приготовления идеального пасхального кулича

Выпечка пасхального кулича не терпит суеты и требует терпения и соблюдения пропорций ингредиентов.

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Высокий, нежный и вкусный пасхальный кулич – гордость любой хозяйки. Однако часто бывает, что и у опытных они не всегда получаются: то тесто плохо подходит, то ли пропекаются неравномерно. Автор кулинарного блога Simple Food поделилась проверенными советами, как испечь идеальный кулич, раскрыв главные секреты удачной выпечки и назвав три основных составляющих этого процесса: удачные пропорции, доступные ингредиенты и терпение.

Пасхальный кулич

Ингредиенты:

мука –1 кг;

сахар или сахарная пудра – 280 гр;

молоко – 310 гр;

дрожжи (сухие) – 12 гр;

яйца – 4 шт;

желтки – 6 шт;

мед – 40 гр;

ванилин – 2 гр;

соль – 1 ч. л;

сливочное масло (жирность 82%) – 340 гр;

изюм – 200 гр;

лимон, апельсин.

Способ приготовления:

Первым делом необходимо приготовить опару. Для этого нужно взять теплое (не горячее) молоко жирностью 3,2% и всыпать в него дрожжи, сахарную пудру и муки столько, чтобы масса получилась не очень жидкая, но и не густая. Отправить посуду с опарой в теплое место примерно на час, чтобы она подошла и увеличилась в размере буквально раза в три. Если в доме нет особо теплого места, можно поставить тесто в духовку, нагретую не более чем до 40 градусов.

Пока тесто подходит, займемся остальными ингредиентами. Белки яиц отделить от желтков, а в изюм налить немного коньяка (по желанию) и залить кипятком, чтобы он стал мягким и нежным. Можно брать другие сухофрукты и цукаты.

Цедру апельсина и лимона натереть на мелкой терке. Она придаст выпечке не только интересный привкус, но и желтоватый оттенок.

Взять глубокую чашу, вылить туда четыре яйца и шесть желтков, затем добавить сахарную пудру, ванилин и соль, чтобы обеспечить баланс вкусов. Также можно добавить мед, который сделает куличи ароматнее.

Массу размешать венчиком так, чтобы сахарная пудра растворилась, и масса стала однородная по текстуре, после чего в эту массу ввести заранее просеянную муку, что важно для подъема теста. Замесить тесто и вымешивать его не менее 10 минут, пока оно не станет однородным. Добавить в тесто опару и снова все хорошо вымесить.

Пасхальное тесто очень любит тепло рук, поэтому не нужно использовать миксер или лопатку. Когда тесто станет более эластичным, можно добавлять сливочное масло. По мере введения масла тесто будет становиться все более однородным и эластичным. В итоге тесто совершенно не липнет к рукам, при этом эластичное и хорошо отстает от чаши. На этом этапе добавить цедру и изюм, вмешав их в тесто. На этот замес уйдет примерно пара минут.

Тесто переложить в глубокую миску, накрыть полотенцем и убрать в теплое место на два часа.

После того, как тесто подошло, выложить его на рабочую поверхность, разделить на порции. Сформировать куличи и выложить в формы, заполнив последние не более, чем на треть. Формы с тестом поставить подходить на три часа. Опять же можно их поставить в духовку с температурой в 40 градусов. В таком случае тесто не нужно накрывать полотенцем.

По истечении этого времени духовку разогреть до 180 градусов и поставить туда формы с тестом на режим верх-низ примерно на полчаса. Как только корочка зарумянится и приобретет красивый золотистый цвет, куличи можно доставать.

Из бумажных форм куличи можно сразу не доставать, а оставить остывать прямо в них, приготовив тем временем глазурь.

Для глазури понадобятся сахарная пудра, белок двух яиц и сок половины лимона. Белок взбить миксером, постепенно увеличивая скорость. Как только появилась пышная пена, постепенно добавить сахарную пудру. Взбивать на средней скорости и вылить сок половины лимона. Нанести глазурь на остывшие куличи.

Верх можно украсить присыпкой, орехами или специальным пасхальным декором.

Ранее Фокус писал, как приготовить кулич без дрожжей.