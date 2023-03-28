Вийде у кожної господині: секрети приготування ідеальної паски

Випікання паски не любить поспіху і вимагає терпіння та дотримання пропорцій інгредієнтів.

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Висока, ніжна і смачна паска – гордість будь-якої господині. Однак часто буває, що й у досвідчених вони не завжди виходять: то тісто погано підходить, то пропікаються нерівномірно. Автор кулінарного блогу Simple Food поділилася перевіреними порадами, як спекти ідеальну паску, розкривши головні секрети вдалої випічки і назвавши три основні складові цього процесу: вдалі пропорції, доступні інгредієнти та терпіння.

Великодня паска

Інгредієнти:

борошно -1 кг;

цукор чи цукрова пудра – 280 г;

молоко – 310 г;

дріжджі (сухі) – 12 г;

яйця – 4 шт;

жовтки – 6 шт;

мед — 40 г;

ванілін – 2 г;

сіль — 1 ч. л;

вершкове масло (жирність 82%) — 340 г;

родзинки – 200 г;

лимон, апельсин.

Спосіб приготування:

Насамперед необхідно приготувати опару. Для цього потрібно взяти тепле (не гаряче) молоко жирністю 3,2% і всипати в нього дріжджі, цукрову пудру та борошна стільки, щоб маса вийшла не дуже рідка, але й не густа. Відправити посуд з опарою в тепле місце приблизно на годину, щоб вона підійшла і збільшилася у розмірі буквально разів на три. Якщо в будинку немає особливо теплого місця, можна поставити тісто в духовку, нагріту лише до 40 градусів.

Поки тісто підходить, займемося рештою інгредієнтів. Білки яєць відокремити від жовтків, а в родзинки налити трохи коньяку (за бажанням) і залити окропом, щоб вони стали м'якими й ніжними. Можна брати інші сухофрукти та цукати.

Цедру апельсина та лимона натерти на дрібній тертці. Вона надасть випічці не лише цікавого присмаку, але й жовтуватого відтінку.

Взяти глибоку чашу, вилити туди чотири яйця та шість жовтків, потім додати цукрову пудру, ванілін та сіль, щоб забезпечити баланс смаків. Також можна додати мед, який зробить паски ароматнішими.

Масу розмішати так, щоб цукрова пудра розчинилася, і маса стала однорідна за текстурою, після чого в цю масу ввести заздалегідь просіяне борошно, що важливо для підйому тіста. Замісити тісто і вимішувати його не менше 10 хвилин, поки воно не стане однорідним. Додати в тісто опару і знову добре вимісити.

Великоднє тісто дуже любить тепло рук, тому не потрібно використовувати міксер чи лопатку. Коли тісто стане еластичнішим, можна додавати вершкове масло. В процесі введення олії тісто ставатиме все одноріднішим й еластичнішим У результаті тісто зовсім не липне до рук, при цьому еластичне і добре відстає від чаші. На цьому етапі додати цедру та родзинки, вмішавши їх у тісто. На цей заміс піде приблизно кілька хвилин.

Тісто перекласти в глибоку миску, накрити рушником і забрати в тепле місце на дві години.

Після того як тісто підійшло, викласти його на робочу поверхню, розділити на порції. Сформувати паски та викласти у форми, заповнивши останні не більше, ніж на третину. Форми із тістом поставити підходити на три години. Знову ж таки можна їх поставити в духовку з температурою 40 градусів. В такому разі тісто не потрібно накривати рушником.

Після цього духовку розігріти до 180 градусів і поставити туди форми з тістом на режим верх-низ приблизно на півгодини. Як тільки скоринка зарум'яниться і набуде красивого золотистого кольору, паски можна діставати.

З паперових форм паски можна відразу не діставати, а залишити вистигати прямо в них, приготувавши тим часом глазур.

Для глазурі знадобляться цукрова пудра, білок двох яєць та сік половини лимона. Білок збити міксером, поступово збільшуючи швидкість. Як тільки з'явилася пишна піна, поступово додати цукрову пудру. Збивати на середній швидкості та вилити сік половини лимона. Нанести глазур на охолоджені паски.

Верх можна прикрасити присипкою, горіхами чи спеціальним великоднім декором.

Раніше Фокус писав, як приготувати паску без дріжджів.