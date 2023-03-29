Як приготувати паску крафін. Простий рецепт модної випічки

Вперше цей гібрид мафінів та круасанів приготували в Австралії, а тепер за цим рецептом навіть готують паски.

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Цьогоріч православний Великдень 2023 відзначатиметься 16 квітня. У католиків Великдень у 2023 році відзначається на тиждень раніше — 9 квітня.

А отже вже час готуватися до свята та вибирати відповідні рецепти. І крафін — це чудовий варіант для того, щоб спробувати щось новеньке.

Крафіни з'явилися в Австралії в 2013 році й відтоді стали популярними у всьому світі. Крафіни – це гібрид круасана та мафіна. Вони готуються зі здобного дріжджового тіста, яке прошаровується м'яким вершковим маслом. У них додають родзинки чи інші сухофрукти.

Готові крафіни посипають цукровою пудрою. І Фокус розповість, як приготувати їх.

Паска крафін

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 320 г;

молоко — 120 г;

цукор — 100 г;

вершкове масло — 50 г;

одне яйце;

два жовтки;

сухі дріжджі — 2 ч. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

цедра одного лимона;

дрібка солі.

Для начинки:

вершкове масло — 100 г;

родзинки — 100 г.

Налийте в миску тепло молоко, додайте дріждів, кілька ложок цукру і кілька ложок борошна. Добре перемішайте.

Поставте у тепле місце на пів години.

Розбийте яйце в іншу миску, додайте жовтки, цукор, сіль, ванільний цукор, цедру лимона. Збийте до пишної світлої маси.

Додайте раніше приготовлену суміш (опару) та перемішайте. Поступово додаючи борошно, замісіть тісто. В кінці додайте розтоплене вершкове масло. Тісто потрібно вимішувати довго, так само як для паски. За необхідності додайте ще трохи борошна. Готове тісто для крафіну виходить м'яке та ніжне, досить щільне. Поставте його у тепле місце на півтори години, накрийте рушником.

Формуємо крафіни. Тісто розділіть на три рівні частини та розкачайте у тонкий пласт.

Змастіть м'яким вершковим маслом, посипте родзинками. Поверніть у рулет і розріжте гострим ножем вздовж на дві частини, не дорізаючи з одного боку приблизно кілька сантиметрів. Загорніть спіраллю одну частину у вигляді равлика. І закручуйте тісто спіраллю, щоб вийшла паска із шарами назовні.

Як згорнути крафін Фото: Скріншот

Покладіть крафіни у форми для пасок, змащені вершковим маслом і посипані борошном. Поставте у тепле місце на пів години. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно пів години. Це можна зробити за кілька днів до Великодня. Готові крафіни посипте цукровою пудрою.

Також ви можете приготувати звичайну здобну паску на Великдень за дуже простим рецептом.