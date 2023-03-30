Великдень 2023. Рецепт найсмачнішої паски

Головне у пасці — це велика кількість родзинок та сухофруктів. Тоді вона вийде ароматною та смачною.

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Великдень — це не лише релігійне свято, але ще й час, коли всі збираються за одним столом. Й обов'язковою на столі завжди буде паска. Рецептів її багато, але головне — не треба економити на інгредієнтах. І тоді головна страва на великодньому столі вийде дуже смачною. Фокус розповість, як приготувати ідеальну паску на Великдень 2023.

Нагадаємо, цьогоріч православний Великдень відзначається 16 квітня. У католиків Великдень у 2023 році відзначається на тиждень раніше — 9 квітня.

Великодня паска

Інгредієнти:

500 г борошна;

200 мл молока;

100 г вершкового масла;

100 г цукру;

10 г сухих дріжджів;

три яйця;

100 г родзинок;

50 г кураги;

50 г цукатів;

1 ч. л. ванільного цукру;

1/4 ч. л. солі.

Для глазурі:

100 г цукрової пудри;

2 ст. л. лимонного соку;

2 ст. л. води.

У невеликій каструлі підігрійте молоко, але не кип'ятіть, розчиніть у ньому дріжджі та 1 столову ложку цукру. Залишіть на 10 хвилин, доки не з'явиться піна.

У великій мисці змішайте борошно, цукор, що залишився, ванільний цукор і сіль.

В окремій мисці збийте яйця. Додайте масло і яйця в миску із борошном і замісіть тісто, поступово вливаючи молочну суміш з дріжджами.

Перекладіть тісто на стіл, посипаний борошном, і добре вимісіть його руками, поки тісто не стане еластичним, і не прилипатиме до рук.

Покладіть тісто назад у миску, накрийте рушником або плівкою і залиште в теплому місці на 1-1,5 години, поки воно не збільшиться удвічі.

Родзинки, курагу та цукати наріжте невеликими шматочками та додайте в тісто, перемішавши його ложкою або руками.

Форму для паски змастіть олією і посипте борошном.

Перекладіть тісто у форму, заповнивши її на 2/3 висоти і залиште ще на 30 хвилин для підйому.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте паску приблизно 40 хвилин, поки вона не стане золотистою і не пройде перевірку зубочисткою.

Вийміть паску з духовки та остудіть на решітці.

Для приготування глазурі змішайте цукрову пудру, лимонний сік і воду до однорідної консистенції без грудочок.

Після того як паска повністю охолоне, прикрасьте її глазур'ю і за бажанням посипте кольоровими присипками або мигдальними пластівцями.

Нагадаємо, також ви можете приготувати смачну новинку: великодню паску-крафін.