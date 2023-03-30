Великдень 2023. Рецепт найсмачнішої паски
Головне у пасці — це велика кількість родзинок та сухофруктів. Тоді вона вийде ароматною та смачною.
Великдень — це не лише релігійне свято, але ще й час, коли всі збираються за одним столом. Й обов'язковою на столі завжди буде паска. Рецептів її багато, але головне — не треба економити на інгредієнтах. І тоді головна страва на великодньому столі вийде дуже смачною. Фокус розповість, як приготувати ідеальну паску на Великдень 2023.
Нагадаємо, цьогоріч православний Великдень відзначається 16 квітня. У католиків Великдень у 2023 році відзначається на тиждень раніше — 9 квітня.
Великодня паска
Інгредієнти:
- 500 г борошна;
- 200 мл молока;
- 100 г вершкового масла;
- 100 г цукру;
- 10 г сухих дріжджів;
- три яйця;
- 100 г родзинок;
- 50 г кураги;
- 50 г цукатів;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- 1/4 ч. л. солі.
Для глазурі:
- 100 г цукрової пудри;
- 2 ст. л. лимонного соку;
- 2 ст. л. води.
У невеликій каструлі підігрійте молоко, але не кип'ятіть, розчиніть у ньому дріжджі та 1 столову ложку цукру. Залишіть на 10 хвилин, доки не з'явиться піна.
У великій мисці змішайте борошно, цукор, що залишився, ванільний цукор і сіль.
В окремій мисці збийте яйця. Додайте масло і яйця в миску із борошном і замісіть тісто, поступово вливаючи молочну суміш з дріжджами.
Перекладіть тісто на стіл, посипаний борошном, і добре вимісіть його руками, поки тісто не стане еластичним, і не прилипатиме до рук.
Покладіть тісто назад у миску, накрийте рушником або плівкою і залиште в теплому місці на 1-1,5 години, поки воно не збільшиться удвічі.
Родзинки, курагу та цукати наріжте невеликими шматочками та додайте в тісто, перемішавши його ложкою або руками.
Форму для паски змастіть олією і посипте борошном.
Перекладіть тісто у форму, заповнивши її на 2/3 висоти і залиште ще на 30 хвилин для підйому.
Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте паску приблизно 40 хвилин, поки вона не стане золотистою і не пройде перевірку зубочисткою.
Вийміть паску з духовки та остудіть на решітці.
Для приготування глазурі змішайте цукрову пудру, лимонний сік і воду до однорідної консистенції без грудочок.
Після того як паска повністю охолоне, прикрасьте її глазур'ю і за бажанням посипте кольоровими присипками або мигдальними пластівцями.
Нагадаємо, також ви можете приготувати смачну новинку: великодню паску-крафін.