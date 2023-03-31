Великдень 2023. Рецепт сирної паски з вишнями та шоколадом

Сирна паска – це особливі святкові ласощі. І чудова альтернатива здобному паску.

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Сирна паска – це ще один із символів свята Великодня, разом зі звичайними пасками, крашанками та писанками. Її форма у вигляді усіченої піраміди символізує Гроб Господній, в якому відбулося чудо Воскресіння. Сирна паска може бути сирою, вареною або заварною, а прикрашається вона літерами "ХВ" з боків, що означає — Христос Воскрес!

За рецептом Фокусу ви можете приготувати смачну сирну паску з вишнями та шоколадом.

Сирна паска з шоколадом та вишнями

Інгредієнти:

500 г сиру;

100 г вершкового масла;

100 г цукру;

Два яєчні жовтки;

100 г чорного шоколаду;

100 г вишні без кісточок (свіжої чи замороженої);

1 ст. л. желатину;

2 ст. л. води.

Сир протріть через сито або подрібніть у блендері. М'яке масло збийте з цукром міксером до пишності.

Жовтки злегка збийте в окремому посуді та поставте на водяну баню. Помішуючи, доведіть до загустіння, але не дайте звернутися. Остудіть.

Шоколад наріжте дрібними шматочками та розтопіть на водяній бані або у мікрохвильовій печі. Остудіть до кімнатної температури.

Вишню промийте та обсушіть паперовим рушником. Якщо ви використовуєте заморожену вишню, розморозьте її та злийте зайву рідину.

Желатин замочіть у холодній воді на 10 хвилин, потім розчиніть на слабкому вогні або в мікрохвильовій печі, не доводячи до кипіння.

З'єднайте сир, масляну суміш та яєчну масу. Розділіть на дві рівні частини. В одну частину додайте розтоплений шоколад і перемішайте до однорідності. До іншої частини додайте желатин і перемішайте.

Форму для паски застеліть марлею, складеною в кілька шарів, краї марлі повинні звисати. Викладіть половину білої сирної маси та розрівняйте лопаткою. Зверху викладіть половину шоколадної маси і розрівняйте. Посипте вишнями. Повторіть шари: біла маса, шоколадна маса, вишня.

Складіть краї марлі, що звисають, та поставте зверху щось важке, наприклад пляшку з водою, або будь-який інший вантаж. Поставте форму в холодильник на 12 годин або на всю ніч. Після роз'єднайте форму і ваша сирна паска готова.

Також ви можете спекти найсмачніші паски за оригінальним рецептом.