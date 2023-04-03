Вербна неділя 2023: історія, обряди та прикмети

Важливе церковне свято відзначатиметься за тиждень до православного Великодня – 9 квітня.

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Вербна неділя входить до числа 12 найважливіших після Великодня свят. Чіткої дати в цього свята немає, його відзначають за тиждень до Великодня та обов'язково у неділю, що ясно з назви. Фокус розповість усе, що вам потрібно знати про це свято.

Вербна неділя – це народна назва свята. Присвячене воно в'їзду Ісуса Христа до Єрусалиму. Як відомо, під копита його віслюка люди кидали пальмові гілки, але оскільки пальми ростуть не скрізь, символом свята поступово стали гілочки верби, яку куди простіше дістати. В Україні верба символізує початок весни та оновлення, а також стійкість. Адже вона виростає навіть із простої гілки, встромленої в землю.

2023 року Вербна неділя у православних християн припадає на 9 квітня. У католиків на 2 квітня.

Вербна неділя 2023: історія

Історія свята описана у Біблії. Причому одразу чотирма євангелістами: Матвієм, Іоанном, Марком та Лукою.

Ісус в'їжджає верхи на віслюка до Єрусалиму, де його радісно зустрічають, кидаючи під копита віслюкові свій одяг і пальмові гілки з криками: "Осанна Сину Давидову!".

Ікона "Вхід Господній до Єрусалиму" Фото: Соцмережі

У Єрусалимському Храмі Ісус перекидає столи лихварів і продавців худоби, говорячи, що вони зробили Будинок молитви "вертепом розбійників", чим викликає невдоволення священнослужителів. Потім зцілює сліпих і кульгавих і залишає Єрусалим, провівши ніч у Віфанії.

Вербна неділя 2023: традиції

З ранку люди йдуть на службу до храму з гілочками верби, зібраними у букет. Важливо, щоб на гілочках були зелені листочки – це символізує нове життя. Найчастіше букети з верби прикрашали й іншими квітами та зеленими гілками, наприклад самшитом. Після служби гілочки верби потрібно принести додому та поставити у вазу. Вони вважаються сильним оберегом. Раніше їх носили в одязі, щоб уникнути пристріту, при пожежі — гілки верби кидали у вогонь, щоб стримати його силу, коли верба засихала, її зберігали за іконами. А спалювали наступного року, розпалюючи вогонь для того, щоб пекти паски на Великдень.

Один з варіантів букета на Вербну неділю Фото: Соцмережі

При зустрічі прийнято злегка шмагати один одного вербою, примовляючи: "Не я б’ю, лоза б’є, лоза б’є не заб’є. Від нині за тиждень буде Великдень", "Не я б’ю, верба б’є! Будь величний, як верба, здоровий як вода, багатий як земля" та інші приказки. Вважається, що якщо в цей момент загадати бажання, воно обов'язково збудеться.

Хоч Вербна неділя і припадає на Великий піст, але у цей день можна вживати олію, рибу, морепродукти та червоне вино.

Вербна неділя 2023: прикмети

Якщо на Вербну неділю йде дощ, рік буде врожайний.

Верба розпустилася на Вербну неділю – рік буде вдалим.

Якщо з'їсти "котик" освяченої у церкві верби, то день буде вдалим і бажання здійсниться.

Якщо перед початком польових робіт встромити гілочки верби в землю, то врожай буде багатим.

Якщо Вербна неділя вітряна, то й літо буде таким.

Якщо день сонячний – буде багато фруктів.

Якщо подумати про дорогу людину у Вербну неділю – то вона обов'язково прийде у гості.

Вербна неділя 2023 року: чого не можна робити і що можна.

Не можна лаятись і говорити лайливі слова.

Не можна відмовляти у допомозі та милостині.

Не можна працювати, а також не рекомендується цього дня займатися прибиранням та рукоділлям. Найкраще цей день присвятити родині.

Згідно з деякими прикметами, у цей день навіть не можна розчісуватися, щоб "не загубити щастя".

Натомість у Вербну неділю рекомендується висаджувати та пересаджувати кімнатні рослини. Вважається, що вони будуть такими ж живучими, як і верба і відмінно зростатимуть.

Нагадаємо, 2023 року православний Великдень відзначатимуть 16 квітня. Тож уже час підбирати святкові рецепти. Ви можете приготувати смачну паску з горіховою начинкою. А також можете спробувати щось новеньке та приготувати сирну паску з шоколадом та вишневою начинкою.